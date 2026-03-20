Atletism/ CN Under 16: Medaliile naționale se dau în Bacău

În acest weekend, Sala de Atletism „Doina Melinte” din Bacău va găzdui finala Campionatului Național Indoor Under 16 la atletism.

La start se vor alinia 360 de atleți din întreaga țară, proba cu cei mai mulți participanți fiind săritura în lungime, feminin, cu 42 de concurente, motiv pentru care organizatorii au decis să apeleze și la o sesiune de calificări.

De altfel, calificările la lungime fete, programate sâmbătă 21 martie, de la ora 14.30, vor încheia prima zi de concurs, care va începe la ora 9.00, cu proba de marș 3000 m masculin.

Reuniunea de duminică, 22 martie, va debuta la ora 9.30, cu finala la lungime băieți, punctul terminus al Naționalelor Indoor U16 fiind în jurul orei 13.00, o dată cu finalele probei de 4×400 m masculin, respectiv feminin.