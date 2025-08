Atletism/ Campionatul Național Juniori 2: Ei sunt campionii României U18!

Daria Vrînceanu (CSȘ/ SCM Bacău), Delia Aștefănoaie (CSM Bacău) și Raul Andrei Filimon (SCM Bacău) au cucerit aurul la Naționalele de Juniori 2 derulate la București

Atletismul băcăuan confirmă și reconfirmă. Obținând titluri naționale pe bandă rulantă. Ultimele succese au venit în weekend, pe stadionul „Iolanda Balas Soter” din București, gazda Campionatelor Naționale în aer liber rezervate Juniorilor 2.

La această ediție a Naționalelor U18, Bacăul și-a trecut în cont șase medalii, dintre care trei de aur. La triplusalt, Daria Vrînceanu (CSȘ/ SCM Bacău) s-a impus fără probleme și fără a forța, cu un rezultat ce a măsurat 13,13m.

Pentru sportiva care tocmai s-a laureat câștigătoare a Festivalului Olimpic al Tineretului European cu recordul competiției la triplusalt, 13,65 metri și pentru antrenorul său, Cristi Nemțeanu, Naționalele U18 au constituit o ultimă repetiție înaintea participării la Campionatul European U20 de săptămâna aceasta, de la Tampere (Finlanda). Alături de Daria Vrînceanu, la Campionatul Național de Juniori 2 de la București au triumfat alți doi atleți băcăuani.

Astfel, în proba de 400 m garduri, campioana mondială școlară din acest an, Delia Aștefănoaie a cucerit aurul la o categorie de vârstă superioară.

Mai mult, sportiva de 15 ani antrenată de Teodora Jercălău la CSM Bacău a obținut primul loc cu un record personal în acest sezon: 1:02,74. Last but not least, a treia medalie de aur strălucește la gâtul aruncătorului de greutate, Raul Andrei Filimon (SCM Bacău), elevul Mihaelei Melinte câștigând proba cu un rezultat de 18,43 m. Dacă jumătate din tezaurul băcăuan la CN U18 a fost din aur, cealaltă jumătate s-a dovedit de bronz.

Alessia Ioana Burcă (CSȘ/ SCM Bacău, antrenor Cristi Nemțeanu) și-a adjudecat bronzul atât la 400 m, cu un Season Best de 58,47, cât și la 800 m cu 2:17, 44, în timp ce la triplusalt masculin, David Sârbu (CSȘ/ SCM Bacău, antrenor Mariana Sârbu) a urcat pe treapta a treia a podiumului, cu 13,88m.

În fine, palmaresul băcăuanilor putea fi și mai bogat, însă Luca Andrei Teirău (CSȘ Bacău), care se calificase în finala probei de 100m, a avut ghinionul unei accidentări care l-a scos atât din cursa pentru medalii la 100m, cât și din calificările la 200m. Rămâne pentru data viitoare!

Performerii adevărați știu să treacă peste toate, confirmând și reconfirmând valoarea, ambiția și dorința lor de performanță.