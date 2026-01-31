Atletism/ Campionatul Național Indoor: Raul Filimon (SCM Bacău), aruncare de Mondiale!

Sâmbătă, la etapa a doua a Naționalelor de la București, atletul în vârstă de 17 ani antrenat de Mihaela Melinte a reușit un impresionant record personal de 18,62 metri, în condițiile în care baremul pentru calificarea la campionatele lumii Under 20 programate în vară, în Statele Unite ale Americii, este de 18,30 metri

Raul Filimon privește departe-departe. Departe, către Statele Unite ale Americii, departe, către Campionatele Mondiale Under 20. Iar atletul de 17 ani legitimat la SCM Bacău nu aruncă doar privirea, ci și greutatea de 6 kilograme.

Sâmbătă, în cadrul etapei a doua a Campionatelor Naționale Indoor de la București, sportivul antrenat de fosta campioană mondială și europeană la aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte a reușit să-șu adjudece întrecerea de aruncare a greutății la U 20 cu un impresionant record personal de 18,62 metri! O performanță care-i dă tot dreptul să aspire la prezența la Campionatul Mondial programat în august, la Eugene, Oregon, în Statele Unite ale Americii, în condițiile în care baremul de participare este de „numai” 18.30.

„Rezultatul lui Raul este unul excelent, mai ales că a fost reușit în sală. Este clar că în aer liber performanța va fi îmbunătățită, așa că privim cu încredere spre o participare la Mondiale U20. La cei 17 ani ai săi, Raul promite foarte mult”, a declarat antrenoarea Mihaela Melinte. „Sunt foarte bucuros și foarte încrezător. Și cred că se putea chiar și mai bine”, a mărturisit Raul Filimon, care are un vis:

„Vreau să devin campion mondial. Dar nu de juniori, ci la Seniori! Pentru asta mă pregătesc intens. Intru primul în sala de antrenament și plec ultimul. Iar odată cu realizarea Athletic Park, condițiile de pregătire sunt la un nivel mult mai competitiv. Sper să fiu susținut de club astfel încât visul meu de a deveni campion mondial de seniori să devină realitate”.

Joi, în ediția printată a „Deșteptării” puteți citi un reportaj despre sacrificiile și obiectivele, greutățile și bucuriile lui Raul Filimon, puștiul care la 14 ani a părăsit Medgidia natală pentru a veni la SCM Bacău și pentru a deveni, sub îndrumarea Mihaelei Melinte, un adevărat performer, la fel ca antrenoarea sa.