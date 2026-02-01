Atletism/ Campionatul Național Indoor, etapa II: Băcăuanul David Sârbu, în grafic pentru Europenele U18 din Italia

Semne bune anul are. Primul concurs din 2026 a adus un record personal triplusaltistului băcăuan David Sârbu. Și, în egală măsură, un rezultat care-l propunele pe listele Campionatului European Under 18 programat în vară, în Italia.

Atletul antrenat de Mariana Sârbu la CSȘ Bacău și SCM Bacău a reușit în weekend, la etapa a doua a Campionatului Național Indoor U18, U20, U23 și Seniori de la București, o săritură care a măsurat 14.40 metri.

O performanță notabilă, ce i-a permis lui David clasarea pe locul 3 în această probă, după constănțeanul de 23 de ani Cristian Valeriu Radu, de la Seniori, autorul unui 15.03 m și după Daniel Mihai Alexandru (CS Dinamo București), care, concurând tot la U18, asemeni băcăuanului, a izbutit, la rândul său, un Personal Best de 14,76m.

Cu acest 14,40, David Sârbu și-a îmbunătățit cu 42 de centimetri precedentul record și, lucrul cel mai important, a depășit cu 30 centimetri baremul pentru prezența la Europenele U18. „Ne așteptam la un rezultat bun, mai ales că totul a mers foarte bine în ultima perioadă. Iar David poate și mai mult, asta e clar. Avem încredere în potențialul său”, a declarat antrenoarea și, totodată, mama campionului băcăuan, Mariana Sârbu, fostă vice-campioană U20 a Europei și a lumii la triplusalt.

În vârstă de 16 ani, David Sârbu va aniversa 17 ani pe 14 iulie. Iar Campionatele Europene U18 de la Rieti, din Italia, se vor derula între 16 și 19 iulie. Un alt semn bun, nu-i așa?

