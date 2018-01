Ca și în anul 2017, calendarul atletic intern va fi deschis la București. La sfârșitul săptămânii viitoare, capitala va găzdui Cupa RMA pentru Seniori, Tineret, juniori și Masters. Și tot ca o constantă a ultimilor ani, luna ianuarie va aduce și în 2018 nu mai puțin de trei competiții de atletism în Bacău. Astfel, pe 20-21 ianuarie, va avea loc tradiționala Cupă a Bistriței, urmată, la un weekend distanță, de alte două competiții, care vor avea loc concomitent în Sala de Atletism din Bacău: etapa secundă a Naționalelor pentru Seniori, Tineret și Juniori1 și finala Campionatului Național Universitar. Ca de obicei, în februarie, Bacăul va fi gazda Memorialului „Dorin Melinte”, pentru ca în martie, pe lângă etapa de zonă a Campionatului Național pentru Copii 1, 2 și 3, în orașul nostru să aibă loc și finala Naționalelor de Juniori 3. La nivel internațional, stagiunea 2018 include Mondialele de Seniori de la Birmingham (2-4 martie), Europenele de Seniori de la Berlin (7-12 august), Campionatul Mondial de Juniori 1 (10-15 iulie, Tampere- Finlanda) și Campionatul European de Juniori 2 (5-8 iulie, Gyor, Ungaria). 0 SHARES Share Tweet

