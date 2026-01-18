Atletism: Băcăuanca Federica Apostol, la înălțime în Franța

Campioana antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău s-a clasat a patra, cu un rezultat de 1,84 m, la puternicul turneu internațional axat exclusiv pe săritura în înălțime de la Hirson

Începutul lui 2026 a găsit-o pe atleta băcăuană Federica Gabriela Apostol așa cum îi stă cel mai bine. Și cum ne-a obișnuit: la înălțime. Atât la propriu, cât și la figurat. În primul concurs indoor al anului, derulat în weekend, la Hirson, în Franța, săritoarea în înălțime pregătită de Aura Balaban la CSM Bacău s-a clasat a patra, cu un rezultat de 1,84 m. Practic, cu doar trei centimetri sub recordul personal, bifat vara trecută, atunci când Fede a fost finalistă a Campionatului European U23 de la Bergen, din Norvegia.

„Rezultatul Federicăi la meetingul din Franța este unul foarte bun, ținând cont atât de faptul că vorbim de primul său concurs din acest an, cât și de nivelul ridicat al întrecerii de la Hirson”, a subliniat antrenoarea Aura Balaban, care îi transmisese elevei sale, înainte de plecarea spre Franța că „orice rezultat cu opt în față e foarte bun”. Meetingul de la Hirson, axat în exclusivitate pe săritura în înălțime s-a dovedit, într-adevăr, un concurs puternic.

Ajunsă la cea de-a 29-a ediție, competiția a reunit în acest an nu mai puțin de șase atlete cu PB de peste 1,90m, cea mai bine cotată fiind muntenegreanca Marija Vukovic (finalista olimpică la Tokyo și vice-campioană europeană de sală), cu un record personal de 1,94 m. Victoria la întrecerile găzduite de sala „Hebert” din Hirson nu au revenit însă Marijei Vukovic, care s-a clasat a treia, cu 1,87 m, ci sportivei din Guineea, Fatoumata Balley, cu o reușită ce a măsurat 1,92m.

Balley a fost secondată de franțuzoiaca Solene Gicquel, cu rezultatul de 1,90. Prin urmare, evoluție la înălțime pentru „CSMeoiaca” Federica Apostol într-o companie selectă, ce se dovedește de bun augur pentru viitoarele provocări din 2026. În fine, să notăm și modul în care gazdele franceze au descris-o pe Federica Apostol, care a împărțit unul din afișele de promovare a concursului de la Hirson cu polonezul Mikolaj Szczesny, vice-campion european U23 en titre:

„Românca își continuă ascensiunea în forță în circuitul european. Aflată în largul său în concursurile internaționale, ea își mărește experiența la nivel înalt venind la Hirson pentru o nouă ridicare de ștachetă”. Tres bien, Fede!