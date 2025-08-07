Atletism: Băcăuanca Daria Vrînceanu, calificată în finala Europenelor U20 din Finlanda la triplusalt

Excelentul sezon al Dariei Vrînceanu continuă. Continuă în forță la Campionatul European U20 de la Tampere ( Finlanda), acolo unde atleta antrenată de Cristi Nemțeanu la CSȘ și SCM Bacău a obținut, joi, calificarea în finala probei de triplusalt.

Daria a realizat al patrulea cel mai bun rezultat din calificări: 13,22 metri ceea ce o plasează cu șanse mari la o medalie. Băcăuanca a fost devansată doar de italianca Erika Giorgia Anoetta Saraceni, autoarea unui impresionant 14 m, de nemtoaica Antonia Bronnert ( 13, 34 m) și letona Adriana Kruzmane 13,26 m).

Asta în condițiile în care săritura Dariei Vrînceanu a fost una fără prag, ceea ce ar credita-o pe eleva lui Cristi Nemțeanu cu o performanță în jurul a 13,50 m ! Altfel spus, o săritură de… argint! Finala probei de triplusalt va avea loc mâine, vineri, 8 august.

Să-i ținem pumnii Dariei, în speranța ca după titlul de campioană europeană U23 cucerit de Ramona Verman luna trecută, în Norvegia, Bacăul va izbuti să aducă o medalie continentală și la U20 din Nordul Europei!

Să mai spunem că Daria Vrînceanu are doar 17 ani, în timp ce contracandidatele sale la podium la Europenele U 20 din Finlanda sunt toate mai mari ca vârstâ cu un an sau chiar doi, cum e cazul italiencei Saraceni.

În final, trebuie precizat că Daria Vrînceanu și antrenorul său Cristi Nemțeanu sunt singurii reprezentanți ai Bacăului în delegația României aflată la această ediție a Campionatelor Europene de atletism pentru Juniori 1 din Finlanda.