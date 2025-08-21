Aterizare forțată simulată pe Aeroportul din Bacău, într-un exercițiu interinstituțional coordonat de Baza 95 Aeriană

Reprezentanți ai Bazei 95 Aeriană au organizat astăzi un exercițiu de antrenament în teren, de tip cooperare interinstituțională, care a simulat un scenariu critic: aterizarea forțată pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a unei aeronave care a utilizat spațiul aerian al României fără autorizație.

Potrivit organizatorilor, antrenamentul a avut ca obiective testarea procedurilor de intervenție și verificarea modului de coordonare între instituțiile responsabile, astfel încât reacția în situații de criză să fie rapidă și eficientă.

La exercițiu au participat structuri ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Bacău, Poliției de Frontieră – Aeroport Bacău, Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, precum și reprezentanți ai S.C. Aerostar S.A. Bacău, Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, DSNA ROMATSA Bacău și Direcției Regionale de Informații Moldova Sud / SRI.

Exercițiul a urmărit evaluarea fluxului decizional, a comunicațiilor operaționale și a modului de integrare a forțelor la sol, în vederea creșterii nivelului de pregătire pentru gestionarea unor incidente aeronautice cu potențial impact asupra siguranței publice. Autoritățile au subliniat că astfel de antrenamente contribuie la consolidarea capacității de răspuns și la îmbunătățirea interoperabilității între structurile implicate.

