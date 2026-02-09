Atenționare meteorologică Cod Galben de ger; recomandări pentru trafic

Municipiul Bacău se află sub atenționare meteorologică Cod Galben pentru intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 10:00, fiind prognozate temperaturi deosebit de scăzute și ger, potrivit informării publicate de autorități.

Conform datelor meteorologice, pe parcursul zilei de luni temperaturile vor fi cu 6–9 grade Celsius mai mici decât valorile normale pentru această perioadă, maximele urmând să se situeze între -7 și -3 grade Celsius. În noaptea de luni spre marți este așteptat ger, cu minime cuprinse între -14 și -10 grade Celsius.

În acest context, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a transmis o serie de recomandări pentru participanții la trafic, având în vedere riscurile generate de temperaturile scăzute, ninsori, lapoviță, ploaie înghețată și formarea poleiului.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță, să evite manevrele bruște, să utilizeze anvelope de iarnă și să verifice starea tehnică a autovehiculelor, în special sistemele de frânare, direcție și iluminare. De asemenea, este recomandată informarea prealabilă cu privire la starea drumurilor și condițiile meteo.

Totodată, pietonii sunt îndemnați să traverseze doar prin locuri special amenajate, să poarte elemente reflectorizante și să evite deplasarea pe partea carosabilă, acolo unde există trotuare sau acostamente practicabile.

Autoritățile subliniază că respectarea acestor recomandări poate contribui semnificativ la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței rutiere în condiții de iarnă severă.