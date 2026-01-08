Atenție șoferi, coduri galbene și portocalii de vreme rea!

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de coduri galbene și portocalii pentru intervalul 08.01.2026 – 09.01.2026, ora 15:00, care vizează precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger, fenomene care în mod cumulat determină circulația rutieră în condiții de iarnă și scăderea semnificativă a vizibilității.

Începând de joi, 08.01.2026, va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Astfel, se va depune un strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3-10 cm.

Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -10 grade.

Vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, iar începând de sâmbătă (10 ianuarie) vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.

Facem apel la conducătorii auto să evite călătoriile în zonele afectate de fenomenele meteorologice anunțate, să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate.Precizăm că toate direcțiile regionale ale CNAIR sunt mobilizate și intervin acolo unde este cazul pentru ca traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță.

Imagini de la intervențiile Regionalelor CNAIR puteți vedea pe pagina de facebook a companiei: https://www.facebook.com/cnadnr .