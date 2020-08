ANCOM recomandă verificarea condițiilor de utilizare a serviciilor de telefonie și date mobile în roaming, dar și a setărilor telefonului, înainte de a pleca în vacanță, fie în România în localitățile de graniță, fie în statele pentru care nu există restricții de călătorie pe perioada pandemiei. Astfel utilizatorii pot evita cheltuieli nedorite. În apropierea granițelor se recomandă dezactivarea opțiunii de selectare automată a rețelei, iar în cazul unei călătorii în afara țării trebuie verificat dacă planul tarifar contractat include serviciul de roaming. Totodată, trebuie acordată atenție opțiunii pentru depășirea plafonului de 50 de euro pentru utilizarea internetului mobil în roaming.

Călătoriile în localitățile de graniță din România

Utilizatorii care călătoresc pe teritoriul României trebuie să știe că există riscul să intre în roaming involuntar, în special în zonele de graniță, dacă au activat acest serviciu, iar telefonul mobil sau tableta utilizate sunt setate pe selectarea automată a rețelei. În astfel de cazuri, echipamentul folosit se va conecta automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află aceștia, care poate fi rețeaua unui operator dintr-un stat învecinat. Se recomandă ca utilizatorii aflați în aceste situații să fie atenți la mesajele venite din partea propriului operator, care este obligat să informeze abonaţii cu privire la tarifele pe care le aplică în roaming.

Utilizatorii care se află pe teritoriul României dar intră în roaming involuntar vor fi facturaţi pentru serviciile de comunicații utilizate în roaming, ca și cum s-ar afla fizic pe teritoriul statului vecin.

Utilizatorii trebuie să știe că folosirea telefonului/tabletei în roaming involuntar nu îi scutește de plata acestui serviciu!

Pentru ca utilizatorii să știe cât mai exact care sunt zonele în care este posibil să intre în roaming involuntar, pe lângă lista localităților de graniță publicată pe pagina de internet ANCOM, aici , localitățile cu risc de roaming involuntar au fost incluse și în harta aisemnal.ro . Astfel, accesând aisemnal.ro, pe lângă informațiile despre nivelul semnalului, utilizatorii pot vedea și zonele de graniță în care riscă să se conecteze involuntar la stațiile de bază aflate pe teritoriul statului vecin și să comunice astfel la tarife de roaming.

Călătoriile în spațiul UE/SEE

De la intrarea în vigoare a regulamentului european „Roam like at home”, clienții operatorilor mobili din România care beneficiază de planuri tarifare cu acces la roaming în UE/SEE pot utiliza resursele naționale de voce, SMS și date și atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene, în Norvegia, Islanda, Liechtenstein. „Roam like at home” se aplică și pe anumite teritorii europene „îndepărtate”, respectiv în Guyana Franceză, în insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion, Saint-Martin (numai partea insulei care aparține de Franța), Azore, Madeira și Canare, în insulele Åland, precum și în Gibraltar.

Deși de la 1 februarie 2020 Marea Britanie nu mai este stat membru al UE, acordul Brexit prevede o perioadă de tranziție, în care cea mai mare parte a legislației europene continuă să se aplice în relația cu aceasta. Astfel, utilizatorii români care călătoresc ocazional în Marea Britanie vor beneficia, cel puțin până la 31 decembrie 2020, de roaming la tarife naționale.

Furnizorii pot stabili anumite condiții de utilizare a serviciului de roaming în UE/SEE (politică de utilizare rezonabilă) pentru a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu în alte scopuri decât pentru călătorii ocazionale în afara României, de exemplu în scopul de a preveni roaming-ul permanent în UE/SEE.

În cazul în care limitele de utilizare rezonabilă sunt depășite, furnizorul poate să perceapă anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru prestarea ulterioară a serviciul de roaming în UE/SEE, însă doar după o informare prealabilă.

Mai multe informații privind politica de utilizare rezonabilă în roaming sunt disponibile pe InfoCentru ANCOM, aici.

Călătoriile în afara spațiului UE/SEE

În cazul în care utilizatorii călătoresc în afara spațiului UE/SEE, recomandările ANCOM sunt ca aceștia să verifice dacă planul tarifar achiziționat include serviciul de roaming international și dacă furnizorul acestui serviciu a încheiat contracte de roaming cu furnizorii din statele vizitate.

ANCOM sfătuiește utilizatorii să verifice, înainte de a efectua o călătorie în state din afara SEE, care sunt tarifele aplicabile în aceste state pentru serviciul de roaming internațional.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Plafonul de 50 de euro la utilizarea internetului în roaming

Utilizatorii care călătoresc în străinătate, fie în spaţiul UE/SEE, fie în afara acestuia, trebuie să știe că au dreptul să beneficieze de un „plafon” implicit de 50 de euro/lună (fără TVA) la utilizarea serviciului de internet mobil în roaming dacă nu au optat pentru un alt plafon din ofertele comerciale ale furnizorilor. Serviciile de internet mobil în roaming vor fi restricționate la atingerea plafonului (implicit sau ales) dacă utilizatorii nu își exprimă acordul explicit pentru continuarea furnizării serviciului sau dacă nu au renunțat în mod expres la aplicarea plafonului implicit.

Mai multe informaţii privind utilizarea şi costurile serviciului de roaming sunt disponibile aici .