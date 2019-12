Printre direcțiile strategice pe care ADA și le-a asumat pentru anul 2019 s-au numărat promovarea participării tinerilor în viața comunității, cât și dezvoltarea conștiinței europene, a spiritului civic și a competențelor democratice ale acestora.

Ultima activitate a proiectului „Youth for Democracy” a avut loc pe 21 decembrie, în cadrul căreia au participat tineri implicați în activitățile desfășurate, reprezentanți din partea Federației Tinerilor din Bacău, cât și din partea autorităților locale.

În cadrul evenimentului de încheiere, Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA a prezentat rezultatelor proiectului, dar și cum va continua proiectul în 2020, atât prin activități pentru tineri, cât și prin platforma www.youthfordemocracy.eu.

„Youth for Democracy a reprezentat peste 1000 de km parcurși în județul Bacău, unde ne-am intersectat cu peste 800 de tineri, care, sperăm noi, au înțeles de ce este important să fii un cetățean responsabil și de ce pentru o democrație veritabilă trebuie să fii parte activă din comunitate; dar mai ales, Youth for Democracy reprezintă munca, eforturile, motivația și aspirația de un an de zile a cinci tineri băcăuani care au vrut să fie ei înșiși cetățeni activi și implicați. Sunt încrezător că povestea și misiunea Youth for Democracy vor continua atât prin viitoarele activități și proiecte ale Asociației pentru Dezvoltare Activă ADA, dar mai ales prin cei cinci tineri care au transformat povestea Youth for Democracy într-o poveste de succes”, a declarat Victor Cătălin Toma, președintele Asociației pentru Dezvoltare Activă ADA.

În 10 luni, voluntarii ADA au organizat 22 de activități pentru peste 800 de tineri din Bacău, Onești, Comănești, Moinești, Dărmănești, Târgu Ocna, Podu Turcului, Sascut și au publicat trei numere a unei reviste online, prin care au promovat proiecte și inițiative ale tinerilor.