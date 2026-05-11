Asociația Națională a Agențiilor de Turism: beneficiarii voucherelor de vacanță primesc suma de 800 de lei fără obligația de a contribui cu încă 800 de lei din propriul buzunar

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România solicită menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar și extinderea acestui sistem și către salariații din mediul privat, argumentând că măsura a avut un rol important în dezvoltarea turismului intern și în reducerea economiei informale din domeniu.

Reprezentanții ANAT au precizat că, în forma actuală, beneficiarii voucherelor de vacanță primesc suma de 800 de lei fără obligația de a contribui cu încă 800 de lei din propriul buzunar și fără necesitatea unei declarații pe proprie răspundere.

„În contextul numeroaselor interpretări apărute în spațiul public privind actualul sistem al voucherelor de vacanță, ANAT subliniază încă o dată că, în forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații NU sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea”, au transmis reprezentanții asociației.

Potrivit organizației, reducerea valorii voucherelor afectează capacitatea de cumpărare a românilor și implicit circulația turistică internă, în condițiile creșterii inflației și a costurilor din industria ospitalității. Din acest motiv, ANAT cere ajustarea valorii voucherelor în raport cu inflația și asigurarea predictibilității acestui mecanism de sprijin.

Președintele ANAT, Cristian Bărhălescu, a declarat că voucherele au contribuit semnificativ la creșterea gradului de ocupare în stațiunile turistice și la fiscalizarea veniturilor din turism.

Totodată, ANAT susține extinderea sistemului și pentru angajații din mediul privat, amintind de un proiect legislativ adoptat tacit de Senat în 2023, care prevedea acordarea unor vouchere anuale de 1.450 de lei pentru salariații din sectorul privat, finanțate din impozitul pe venit datorat statului.

Vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, a declarat că prelungirea acordării voucherelor pentru încă cinci ani este „necesară și vitală”, susținând că acestea au reprezentat principalul instrument de stimulare a investițiilor și fiscalizării în turismul românesc.

În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată, de regulă, de angajator, conform legislației în vigoare.