Artistul Ovidiu Ungureanu, despre ”Rezidența Tescani”

Unul dintre cele mai importante evenimente din programul ”Noaptea Muzeelor”, organizat de Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, a fost vernisajul expoziției ”Rezidența Tescani”, deschisă la Galeria ”Alfa”, care a atras foarte mulți vizitatori. Artistul Ovidiu Ungureanu, organizatorul și coordonatorul rezidenței artistice de la Tescani, a vorbit despre acest proiect în interviul acordat lui Vladimir – Alexandru Moțoc (clasa a VIII-a), elev la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău.

Vladimir – Alexandru Moțoc: Care este povestea expoziției ?

Ovidiu Ungureanu: E vorba de ”Rezidența Tescani”, se împlinesc cinci ani de când am inițiat acest proiect și în Noaptea Muzeelor, în fiecare an, în acești cinci ani, am făcut vernisajul taberelor din anii din urmă. Evenimentul de astăzi este un vernisaj al anului trecut.

Vladimir – Alexandru Moțoc: Ce perspectivă a lumii vrea să arate această expoziție din punctul dumneavoastră de vedere?

Ovidiu Ungureanu: O lume frumoasă, o lume văzută prin ochii oamenilor care văd și simt lucrurile altfel, artiștii în general. Artiștii, în general, văd cu alți ochi lumea care ne înconjoară și ne sensibilizează cu munca lor. Că sunt pictori, sculptori, graficieni, fotografi, au ceva de spus, altfel decăt ceilalți.

Vladimir – Alexandru Moțoc: Ce înseamnă pentru dumneavoastră Noaptea Muzeelor?

Ovidiu Ungureanu: Noaptea Muzeelor este un eveniment benefic pentru cultură, Noaptea Muzeelor deschise este un proiect european, din câte știu eu, și e un lucru minunat, pentru că e un moment în care lumea poate vizita gratuit, ore în șir, în orașele lor sau în țările lor, expoziții, galerii, muzee și, bineînțeles, se întâmplă și tot felul de evenimente care revigorează orice mediu cultural.

Vladimir – Alexandru Moțoc: Ce înseamnă Tescaniul pentru dumneavoastră?

Ovidiu Ungureanu: Tescaniul, în afară de faptul că e un loc plăcut, ca atmosferă, are un simbol. Acel simbol este George Enescu. Deci cuvintele sunt de prisos. George Enescu a compus la Tescani și, în continuare, și astăzi, artiștii plastici, muzicienii, scriitorii creează în acest loc, care inspiră pe toată lumea. Dar cuvântul de început este ”George Enescu”.

Vladimir – Alexandru Moțoc: Care este povestea din spatele fotografiilor polaroid aflate în expoziție?

Ovidiu Ungureanu: Proiectul meu de fotografie polaroid este, de fapt, o instalație de fotografie, la care am lucrat într-o perioadă de cinci ani. Am folosit tehnica polariod cu aparate diferite, cu hârtie diferită dar ceea ce este foarte important de știut este că fotografia polaroid nu mai poate fi multiplicată. Ea este doar una, este acea secundă din care rămâne cu siguranță doar o fotografie. Bineînțeles, are o altă textură a hârtiei, în general, sau a stării fotografice. Aproape duce către pictura de azi.

Vladimir – Alexandru Moțoc: De ce ați ales ca vernisajul să fie acompaniat de muzică?

Ovidiu Ungureanu: Muzica face casă bună cu artele frumoase. Cu muzica, cred, că începe de fapt arta, din punctul meu de vedere. Fără muzică, viața ar fi foarte aiurea sau foarte ciudată, fără frumos, în general. Ceea ce vede ochiul e interesant, ceea ce aude urechea să fie placut. Deci muzica e viața însăși.