“Astăzi, este data de naştere a celui mai mare muzician al României, a Maestrului George Enescu, născut pe 19 august 1881, la Liveni – Botoşani. Se împlinesc 138 de ani de la naştere şi, în semn de respect, iubire şi omagiu, în toate instituţiile de cultură din structura Muzeului “George Enescu” Bucureşti, se organizează importante manifestări dedicate celui care, aici, la Tescani, a finalizat cea mai importantă şi valoroasă creaţie a sa: opera Oedip.

Am pregătit pentru această seară de august un recital de pian, susţinut de profesoara Ştefania Vasiliu, dar şi o expoziţie de pictură. Aveţi în faţa dumneavoastră lucrări ale artiştilor participanţi la Rezidenţa Artistică Internaţională, organizată de artistul Ovidiu Ungureanu şi Chromatique – Photo Studio & Art Gallery, în parteneriat cu Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău. Vă invit să vă bucuraţi de muzică şi de artă”, a spus Gabriela Ilaş, şef Secţie “Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu – George Enescu” Tescani.

La pian, Ştefania Vasiliu a interpretat, sub “supravegherea” titanului muzicii clasice româneşti, lucrări de Fr. Chopin şi George Enescu.

A fost o seară superbă, într-un decor dominat de prezenţa marelui Enescu, fotografii, tablouri, cărţi, documente, partituri, sculpturi, de imensul conac şi parc, pe unde l-au purtat paşii în anii de mare efervescenţă creatoare, donat de soţia sa, Maruca, statului roman, cu condiţia ca aici să fie amenajat un Aşezământ de cultură pentru artişti.

1 of 14

Creaţie şi continuitate

Rezidenţa Internaţională de Artă Plastică, Tescani 2019 este la a doua ediţie, în această organizare şi continuă o tradiţie a anilor 60-70, când, aici, Ilie Boca, a organizat prima tabără de creaţie.

“Unul dintre obiectivele rezidenţei este comunicarea interdisciplinară, organizarea de colocvii şi schimburi de experienţă între artişti provenind din paradigme diferite şi cu diferite modalităţi de abordare şi interpretare a actului creativ, Tescaniul fiind locul ideal pentru un astfel de eveniment. Cu peste patru decenii de tradiţie în găzduirea rezidenţelor artistice, conacul vechilor boieri Rosseti-Tescanu a devenit un pol de referinţă în cultura şi creaţia autohtonă şi internţională. Am invitat în tabără artişti plastici din Bacău, Bucureşti, Buzău, Iaşi, P. Neamţ, dar şi din Spania, Siria, Ungaria, artişti consacraţi dar şi tineri în asceniune profesională, pictori, graficieni, sculptori, din domeniul multimedia etc.

Este o onoare pentru noi că am fost invitaţi să expunem o parte dintre lucrări astăzi, când, aici, la Tescani, în această frumoasă sală, se sărbătoareşte ziua de naştere a marelui nostru artist, George Enescu. Tabăra se va finaliza în 2020, când vom organiza un vernisaj în Bacău şi vom tipări albumul cu lucrările tuturor artiştilor”, ne-a spus Ovidiu Ungureanu, artist vizual, membru al UAP, Filiala Bacău.

I-am descoperit la şevalet sau în drumeţii de documentare, pe Dumitru Macovei, Mariana Popa, Pablo Rodriguez Guy – Spania, Crăiţă Mândră Vasile, Dionis Puşcuţă, Doru Ulian, Mihai Chiuaru.

“Suntem parteneri ai acestei rezidenţe artistice, ai acestei frumoase aventuri artisitice, organizată, pentru a-l doilea an de Ovidiu Ungureanu. Îmi place această dublă ipostază, de partener, prin Muzeul de Artă, dar şi ca artist plastic. Îi cunosc pe toţi aproape toţi participanţii, am legat frumoase prietenii, îi apreciez, sunt artişti deosebiţi. Este un spaţiu extraordinar, este un loc care are ceva magic, o energie extraordinară, care te cheamă, te mobilizează. Au fost zile foarte frumoase, de neuitat. Sperăm să continuăm, să avem puterea de creaţie, astfel ca tradiţia şi valoarea să meargă mai departe”, ne-a declarat şi Mariana Popa, artist plastic şi manager.

Au mai fost invitaţi în tabără Ilie Boca, Liviu Suhar, Ovidiu Ionescu, Ştefan Pelmuş, Valeriu Şuşnea, Doru Ulian, Bogdan Teodorescu, , Ammar Alnahhas – Siria, Akmay Janos – Ungaria, Ovidiu Ungureanu, , Mariana Popa, Cristina Ciobanu, Gheorghe Coman, Marius Niţă.

Un veteran al Taberelor de la Tescani este şi Doru Ulian, din P. Neamţ, care a închis şevaletul şi ne-a povestit câte ceva din anii de început ai taberei. “Am fost aici în mai mulţi ani, până în 2000, invitat de Horia Bernea, pe care l-am cunoscut foarte bine şi pe care l-am apreciat ca artist. Au fost ani frumoşi, am făcut câteva lucrări foarte bune, cu aceste peisaje nemaipomenite. Au fost aici artişti foarte mari, de care m-am legat sufleteşete, de la care am învăţat, de la care am furat meserie. Este un loc binecuvântat, şi mulţumesc lui Ovidiu Ungureanu şi lui Crăiţă, că mi-au făcut această mare bucurie de a revedea, dup atâţia ani Tescaniul”, au fost cuvintele lui Doru Ulian.

Am lăsat Tescaniul sub umbra serii, cu gândul la maestrul Ilie Boca, care, din păcate, nu a putut rămâne în tabără decât câteva zile, însă colegii i-au făcut o vizită surpriză acasă, în Bacău, în atelier, unde au depănat alte şi alte amintiri, despre Tescani, artişti, artă şi viaţă.