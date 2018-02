Un proiect inedit, iniţiat de Dionis Puşcuţă, şef Secţie Artă, a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, care are ca finalitate o expoziţie şi editarea unui album, a ajuns, cu toate greutăţile inerente unui asemenea demers, la ediţia a treia. Singura condiţie ca artiştii să apară în aceste albume este ca operele lor să se afle în patrimoniul Muzeului de Artă al Bacăului, destul de bogat şi complex, cu menţiunea că, în fiecare an, muzeul este obligat să cedeze lucrări, care sunt revendicate de proprietarii de drept sau de moştenitorii acestora. Muzeul de Artă, conducerea complexului, fac, în fiecare an, solicitări de noi achiziţii, astfel ca artişti băcăuani de mare valoare, care nu au lucrări în muzeu, să intre în patrimoniul artistic al Bacăului, a precizat Mariana Popa, director al Complexului Muzeal. „În ultimii ani am întreprins intense cercetări pentru a pune în valoare artişti care nu mai sunt printre noi, dar şi pe cei care sunt în plină activitate. Expoziţiile, cataloagele aduc în prim plan artişti cum sunt Dimitrie Ştiubei, care, în Bacău, are o singură lucrare, aflată la Biblioteca Judeţeană, Dimitrie Berea, cel mai cunoscut artist băcăuan peste hotare, apoi Grigore Manea, descoperit de noi prin Artmark şi mulţi alţii. Asta face Muzeul de Artă prin asemenea proiecte: cercetează, valorifică şi pune în valoare, oferind publicului noi ocazii de a intra în contact cu mari artişti băcăuani”, a spus Dionis Puşcuţă. În albumul lansat joi, 8 februarie, dar şi pe simezele Muzeului de Artă sunt, ca în fiecare volum, 12 artişti, pictori, sculptori şi caricaturişti: Grigore Manea, Alexandru Gheorghiţă, Mihai Butnaru, Constantin Ciosu, Petru Pinca, Constantin Dorofotei, Iancu Săndel, Veronica Călin, Mihai Bejenariu, Virgil Mancaş, Irina Dascălu şi Iulia Doarbeş. În cadrul simpozionului care a urmat, Marcela Gavrilă, muzeograf, a prezentat, după finalizarea cercetărilor, biografiile, operele, activitatea artistică, aspecte inedite din viaţa fiecăruia, tipărite, de altfel, împreună cu o parte dintre lucrări, în albumul pus la dispoziţie publicului prezent la acest important eveniment. S-a menţionat că este vorba de artişti născuţi în Bacău, adoptaţi de Bacău şi o parte născuţi în oraşul nostru, dar care au creat în alte localităţi sau ţări. Mai trebuie spus că fotografiile din album sunt semnate de Ovidiu Ungureanu, Mihnea Baran, şi Ciprian Frunză, iar tiparul excelent poartă marca Grafit Invest. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.