Articole pirotehnice deținute ilegal, descoperite de polițiști

La data de 14 octombrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au desfășurat o acțiune în județ pentru verificarea respectării legislației incidente deținerii și utilizării articolelor pirotehnice.

În cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat percheziții domiciliare și controale la domiciliile unor persoane din municipiul Onești și comunele Oituz, Căiuți, Dofteana și Agăș.

În urma activităților, au fost descoperite și ridicate articole pirotehnice deținute ilegal, în cantitate totală de aproximativ 7 kilograme, din categoriile P1, F1 și F2, fiind întocmite trei dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de deținere ilegală de articole pirotehnice.

Polițiștii reamintesc cetățenilor că deținerea și folosirea articolelor pirotehnice în alte scopuri decât cele permise de lege este interzisă.