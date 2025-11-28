Arte marțiale/ Karate Fudokan și Fudokan Sport: Doi sportivi și trei medalii pentru Inițio Bacău

Finalul de an a completat palmaresul ACS Karate Tradițional Inițio Bacău. Gruparea băcăuană antrenată de Sorin Aștefănoaei (6 Dan Karate Fudokan) a avut doi medaliați la Cupa României – Karate Fudokan și Fudokan Sport desfășurată în perioada 21-23 noiembrie la Izvorani: David Senteș și Marc-Antonio Mititelu.

Triplu medaliat în această primăvară la Campionatele Mondiale Școlare din Serbia, David Senteș și-a confirmat valoarea și progresul și la Cupa României, unde a cucerit aurul la kumite shobu ippon, categoria Juvenil 12-13.

Două medalii, ambele de bronz, în contul lui Marc-Antonio Mititelu, clasat al treilea la Fukugo tineret-seniori 18-21 de ani și la kumite shobu ippon.

„Rezultate bune, care evidențiază seriozitatea în pregătire, ambiția, valoarea și puterea de concentrare a celor doi medaliați ai noștri, David Senteș și Marc-Antonio Mititelu”, a declarat antrenorul ACS Karate Tradițional Inițio Bacău, Sorin Aștefănoaei, care a ținut să adauge:

„Continuăm să pregătim cu aceeași încredere și schimbul de mâine al clubului nostru, astfel încât oricine dorește să se inițieze în tainele acestui minunat sport este așteptat la antrenamentele noastre din sala de sport a Colegiului Național Pedagogic «Ștefan cel Mare».

Am demarat selecția pentru noi grupe și avem convingerea că și sportuvii aflați la început azi vor păși mâine pe calea performanței”.