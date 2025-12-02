Arte marțiale: Hikaru Bacău, pe podium la Europenele WUIKA

Prima ediție a Campionatului European WUIKA derulat la final de noiembrie, la Iași a purtat și amprenta băcăuanilor de la CS Hikaru. Gruparea antrenată de Andreea Mazilu și Elena Mazilu a deplasat în Copou, pentru această competiție, șapte karateka (Alexandra Seciu, Nikita Macarie, Ema Jitaru, Luca Jitaru, Amalia Cavaleru, Sara Pâslaru și Riana Sarca), toți aceștia impunându-se prin evoluții solide și rezultate pe măsură. „Mulțumim sportivilor pentru efort și ambiție, părinților pentru sprijin și încredere, instructorilor pentru dedicare și organizatorului pentru invitație”, a fost mesajul CS Hikaru Bacău la finalul Europenelor WUIKA.

Rezultatele CS Hikaru

Alexandra Seciu: locul 1 la kobudo și locul 3 la kata

Nikita Macarie: locul 1 la kobudo și locul 3 la kata

Ema Jitaru: locul 2 la kobudo și locul 2 la kata

Luca Jitaru: locul 2 la kata

Amalia Cavaleru: locul 2 la kobudo

Sara Pâslaru: locul 2 la kobudo și locul 3 la kata

Riana Sarca: locul 4 la kata.