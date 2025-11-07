Arte marțiale: ACS Samurai Podu Turcului a strălucit la Europenele de Budokai

Participând cu 12 sportivi, clubul condus de Ciprian Ursoiu și Alex Diaconu și-a adjudecat 18 medalii continentale

ACS Samurai Podu Turcului continuă să țină steagul sus. În cazul de față, drapelul cu tricolor. Dar nu oricum și nici oriunde. Gruparea băcăuană condusă de Ciprian Ursoiu și Alex Diaconu a reușit o nouă performanță de prim-plan, de data aceasta cu rezonanță internațională. Concret, „samuraii” băcăuani au strălucit la Campionatele Europene de Budokai derulate în această toamnă, la Galați, acolo unde s-au prezentat cu 12 sportivi, cucerind 18 medalii continentale. „Felicitări tuturor sportivilor pentru ambiție, curaj și determinare! Ați demonstrat că munca, disciplina și pasiunea aduc rezultate de excepție. Mulțumiri părinților pentru sprijinul necondiționat și încrederea oferită. Respect antrenorului Alex George Diaconu pentru profesionalism, răbdare și dedicație- omul din spatele fiecărui succes. Recunoștință președintelui clubului Ursoiu Ciprian pentru viziune, implicare și susținerea continuă a acestei frumoase familii sportive”, a fost mesajul clubului din Podu Turcului după reușita de la Europenele de Budokai.

Rezultatele ACS Samurai Podu Turcului la Campioantul European de Budokai

George Petruț Diaconu: campion european kick-boxing Budokai și knock-down.

Călin Pavel Galan: campion european knock-down, vicecampion european knock-down și kick-boxing Budokai.

Daria Andreea Pârțu: vicecampioană europeană kick-boxing Budokai

Delia Ecaterina Pârțu: campioană europeană kick-boxing Budokai și vicecampioană europeană knock-down.

Ilaria Ioana Pârțu: vicecampioană kick-boxing Budokai și knock-down.

Sabina Mihaela Stratulat: vicecampioană kick-boxing Budokai.

Paul Sabin Stratulat: campion european knock-down și kick-boxing Budokai.

Denis Ionuț Bătrânu: vicecampion european kick-boxing Budokai și medalie de bronz knock-down.

Alexandru Andrei David: vicecampion european kick-boxing Budokai.

Sofia Costache: campioană europeană kick-boxing Budokai.

Alesia Popa: medalie de bronz kick-boxing Budokai.

Ștefania Ghirvu: medalie de bronz kick-boxing Budokai.