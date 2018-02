Tânărul arhitect băcăuan Alexandru Șerban Bălan va fi prezent cu cinci lucrări de artă plastică pe simezele celei de a doua ediții a expoziției colective de sculptură, pictură, grafică și fotografie „De la lumină la culoare”, care va fi vernisată pe 17 februarie, la Roman. Organizatorii evenimentului sunt Sfera Design și Asociația Wall of Art, iar expoziția va fi deschisă în perioada februarie – martie la Galeria de Artă Wall of Art. „Am mai participat la expoziții în Republica Moldova, Ucraina și Italia, dar și în România- spune Alexandru Bălan. La expoziția din Roman mă prezint cu cinci tablouri, din care un desen în cărbune și patru lucrări acrilice pe pânză, lucrări cu tematică abstractă”. Pe simeze vor fi expuse lucrări ale unor creatori membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, ale tinerilor artiști ai galeriei Wall of Art, dar și ale arhitecților Iulian Negru, din Roman, și Alexandru Șerban Bălan, din Bacău, membri ai Ordinului Arhitecților din Romania, Filiala Teritorială Bacău-Neamț.

Pentru cititorii ziarului Deșteptarea, Alexandru Bălan este deja cunoscut prin cele câteva îndrăznețe proiecte de arhitectură care vizează modernizarea municipiului Bacău, dar și prin refacerea, în imagini 3D, a unor vechi obiective arhitectonice și culturale băcăuane, care nu mai există sau care nu mai sunt viabile.

