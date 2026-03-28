Aproape 1.800 de cazuri de infecții respiratorii raportate într-o săptămână în județul Bacău; patru cazuri noi de gripă

În județul Bacău au fost raportate 1.797 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) în perioada 16–22 martie 2026, potrivit unui comunicat transmis de Direcția de Sănătate Publică Bacău.

Conform datelor instituției, dintre cazurile de IACRS, 97 de pacienți au necesitat internare. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la grupa de vârstă 5–14 ani (510 cazuri), urmată de categoria 15–49 de ani (359 cazuri).

În aceeași perioadă au fost raportate 382 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dintre care 111 au necesitat internare. Nu au fost înregistrate decese asociate acestor afecțiuni.

Autoritățile sanitare menționează că, în intervalul analizat, au fost confirmate patru cazuri noi de gripă. De la începutul sezonului de supraveghere, în județul Bacău s-au înregistrat 2.766 de cazuri de gripă tip B.

Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă este următoarea:

0–1 an: 417 cazuri

2–4 ani: 593 cazuri

5–14 ani: 835 cazuri

15–49 ani: 490 cazuri

50–64 ani: 156 cazuri

peste 65 de ani: 275 cazuri

Potrivit raportărilor medicilor de familie, 37.130 de persoane din județ au fost vaccinate antigripal începând cu 1 septembrie 2025 și până în prezent.

Specialiștii în sănătate publică recomandă în continuare respectarea măsurilor de prevenție, prezentarea la medic la apariția simptomelor respiratorii și vaccinarea antigripală pentru persoanele din categoriile de risc.