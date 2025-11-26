Apele Române Siret finalizează o nouă etapă a lucrărilor hidrotehnice pe râul Tazlău Sărat: recepție la Obiectul VII – Moinești

Ieri a avut loc recepția lucrărilor aferente Obiectului VII – Moinești, etapa I, parte a unui proiect amplu de amenajare hidrotehnică realizat pe râul Tazlău Sărat, în zona localităților Zemeș și Bolătău, județul Bacău. Investiția, finanțată din surse proprii și de la bugetul de stat, reprezintă o componentă importantă a proiectului „Amenajare râu Trotuș și afluenți pe tronsonul Ghimeș–Urechești”, derulat de Administrația Bazinală de Apă Siret.

Lucrările au fost executate în trei zone, pe ambele maluri ale cursului de apă, în intravilanul UAT Zemeș, și marchează finalizarea unei etape esențiale pentru siguranța comunității în fața riscului de inundații.

Investiția include realizarea a 899 de metri de apărări de mal din gabioane umplute cu piatră, șapte praguri de fund și recalibrarea albiei pe o lungime de 839 de metri. Aceste intervenții îmbunătățesc scurgerea apei și reduc riscurile generate de debitele crescute, specifice perioadelor de ploi abundente sau topirea zăpezilor.

Apărările de mal consolidează zonele locuite și limitează eroziunea ce poate afecta gospodăriile și infrastructura. Pragurile de fund contribuie la stabilizarea albiei și la reducerea energiei apei, iar recalibrarea cursului creează o secțiune eficientă pentru preluarea viiturilor.

Prin această investiție, locuitorii comunei Zemeș beneficiază de un nivel crescut de protecție și de o infrastructură hidrotehnică modernă, capabilă să gestioneze în mod eficient riscurile naturale. Finalizarea etapei I a Obiectului VII – Moinești reprezintă încă un pas în angajamentul ABA Siret de a derula lucrări durabile, menite să protejeze comunitățile și să asigure administrarea responsabilă a resurselor de apă.