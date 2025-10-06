Apel la Reconstrucție Națională: Viziunea liderului conservator Claudiu Târziu pentru o Românie Puternică

Claudiu Târziu, președinte al partidului Acțiunea Conservatoare, europarlamentar și șef al delegației ACT în Parlamentul European, lansează un apel solemn și strategic către toți actorii politici și instituționali ai statului român: este timpul unei Reconstrucții Naționale reale, fundamentate pe viziune, competență și voință politică.

„România nu mai poate fi guvernată prin improvizație, măsuri de criză și rotația neputinței. Ceea ce trăim astăzi nu este doar o criză de guvernare, ci un eșec sistemic al statului român. Dacă nu reconstruim din temelii instituțiile, în logica meritului și a interesului public, vom deveni irelevanți ca națiune”, a declarat Claudiu Târziu într-o conferință de presă desfășurată astăzi la București.

România Puternică 2050 – Un Proiect de Țară pentru o Nouă Generație

Inițiativa politică și instituțională propusă de liderul conservator nu vizează doar reforma punctuală a unor sectoare, ci o reconstrucție coerentă a statului român. Proiectul de țară „România Puternică 2050” propune o arhitectură strategică bazată pe patru piloni fundamentali, fiecare adresând o disfuncție structurală a actualului sistem:

I. Statul Meritocratic

Diagnosticul: Politizarea cronică a administrației publice, clientelismul și incompetența au blocat dezvoltarea și au slăbit încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

Soluția propusă: Înființarea Agenției Naționale pentru Resurse Umane (ANRU) – o instituție autonomă, apolitică, care va avea monopolul organizării concursurilor de angajare și promovare pentru toate funcțiile publice, pe baza transparenței, profesionalismului și digitalizării totale.

Beneficiile:

 depolitizarea administrației;

 atragerea specialiștilor în aparatul de stat;

 creșterea calității serviciilor publice;

 creșterea încrederii cetățenilor în stat.

II. Statul Protector

Diagnosticul: Lipsa unui control eficient al calității produselor, serviciilor și lucrărilor publice generează tragedii, pierderi economice și nesiguranță generalizată.

Soluția propusă: Crearea Agenției Naționale pentru Controlul Standardelor de Calitate (ANCSC) – o instituție cu autoritate extinsă, echipe de intervenție rapidă, laboratoare certificate la nivel european și competențe exclusive de avizare a lucrărilor publice și a produselor cu impact asupra siguranței populației.

Beneficiile:

 protejarea vieții și sănătății cetățenilor;

 consolidarea economiei naționale prin eliminarea produselor de proastă calitate;

 eficientizarea cheltuielilor publice;

 creșterea încrederii în brandul „Fabricat în România”.

III. Statul Investitor

Diagnosticul: Sărăcia endemică este menținută de o abordare pasivă și asistențială, în locul unei intervenții strategice și formative.

Soluția propusă: Implementarea Strategiei Naționale de Combatere a Sărăciei (SNCS), prin înființarea Fondului Național pentru Dezvoltare Comunitară, dedicat investițiilor integrate în cele mai sărace 200 de comunități din țară (infrastructură, unități de producție, școli de meserii, sprijin pentru antreprenoriat local).

Beneficiile:

 eradicarea sărăciei extreme și reintegrarea economică a zonelor marginalizate;

 reducerea costurilor sociale pe termen lung;

 stoparea exodului demografic;

 stimularea economiei locale.

IV. Statul Vizionar

Diagnosticul: Discontinuitatea politică distruge proiectele naționale majore. România are prea multe strategii abandonate și prea puțină voință de a construi pe termen lung.

Soluția propusă: Crearea Platformei de Consens Național pentru Proiecte Strategice (PCNPS) – un for consultativ permanent sub patronajul Președintelui României, care va identifica, valida și garanta continuitatea proiectelor strategice ale statului, indiferent de guvernarea politică.

Beneficiile:

 stabilitate și predictibilitate în marile investiții;

 accelerarea modernizării infrastructurii;

 creșterea atractivității investiționale;

 reconcilierea națională în jurul unor obiective comune.

Un Apel Național, nu un Program de Partid

Claudiu Târziu subliniază că această viziune nu este un simplu program de guvernare și nu este limitată la orizontul electoral al unui partid. Este o chemare la unitate și responsabilitate națională adresată tuturor liderilor politici și instituționali.

„Nu avem timp pentru orgolii, pentru lupte sterile sau calcule meschine. România are nevoie de o mobilizare a elitelor și a energiilor sociale în jurul unui proiect serios de reconstrucție națională. Chem Președintele României, Prim-Ministrul, Guvernatorul BNR, liderii partidelor parlamentare, președinții confederațiilor sindicale și patronale, Academia Română – să ne așezăm la masă și să punem începutul cel bun. Este un moment istoric. Este o datorie de onoare față de generațiile care vin”, a declarat liderul Claudiu Târziu.