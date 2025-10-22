Apă cu presiune redusă în cartierul Mal din orașul Onești!

Echipele RAJA intervin astăzi, 22 octombrie 2025 pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă din orașul Onești, județul Bacău.

În vederea executării lucrărilor se reduce presiunea apei potabile, în intervalul orar 09.30 – 13.00, consumatorilor din cartierul Mal iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze tuturor abonaților afectaţi, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru remedierea avariei şi reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA SA