Anul nou aduce scumpiri

Debutul de an vine cu scumpiri în cascadă, la produse și servicii. Preţul carburanţilor a crescut, în prima zi a anului, cu aproape 40 de bani, anulând ieftinirile din ultima perioadă. Se scumpesc și băuturile carbogazoase cu zahăr, berea fără alcool și cidrul, odată cu introducerea TVA de 19%, dar și țigările, urmare a creșterii accizelor. Mai mult, o rată la bancă, de circa 1.300 de lei, a crescut, de la 1 ianuarie, cu 750 de lei, după ce s-au majorat dobânzile variabile.

Șoferii sunt cei mai loviți de valul de scumpiri, din prima zi a anului fiind nevoiți scoată bani mai mulți din buzunare, atât pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA), cât și pentru plinul de carburanți. Mai exact, după ce guvernanții au decis să nu mai spijine cu 50 de bani achiziționarea fiecărui litru de carburant auto, benzina normală cu cifra octanică de 95 costă 6,32 lei litrul, în stațiile Petrom, 6,38 lei/litru, în stațiile MOL, Rompetrol și OMV, și 6,39 lie/litru, la benzinăriile Socar. Motorina normală se vindea, la 1 ianuarie, cu 7,52 de lei/litru, la Petrom, și 7,53 lei/litru, la Rompetrol și OMV. Prețul gazului petrolier lichefiat (GPL) s-a menținut la același nivel din ultimele zile, de aproximativ 4 lei pe litru. Și asigurările RCA care, și până acum, erau mai scumpe cu până la 40% față de anul precedent, urmare a declarării falimentului City Insurance (care ținea prețurile jos), cresc de la 1 ianuarie 2023, după ce s-a majorat, din nou, contribuția virată de firmele de asigurare la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), entitatea care plătește daunele păgubiților rămași în urma falimentelor de asigurări. Din acest an, această contribuție a crescut de la 2,5% la 4%, după ce, anul trecut, imediat după declararea falimentului City Insurance, această taxă se majorase de la 1% la 2,5%. Ca o consolare, pentru șoferi, este faptul că punctul de amendă rămâne plafonat la nivelul de 145 lei (valabil încă de la începutului anului 2017).

Plăcerile vinovate, pe lista scumpirilor

Și pentru pentru plăceri, vom scoate mai mulți bani din portofel. Prin urmare, TVA-ul pentru băuturile carbogazoase cu zahăr a crescut de la 9% la 19%, măsura care se reflectă în prețul de la raft. În această categorie intră apele minerale și apele gazeificate care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate, sau alte băuturi precum băuturile pe bază de soia. Tot aici se vor încadra cidrul și berea fără alcool. Totodată, cresc prețurile și la țigarete, după ce guvernanții au decis să majoreze accizele aplicate acestor produse. Un pachet cu 20 de țigări pentru care un fumător plătea în jur de 1,8 euro, din acest an va costa … 3,6 euro. Pentru prima dată, vor fi taxate și țigările electronice. În cazul lor, accizele vor porni de la 20%.

Jocurile de noroc, taxate altfel

Pasionații de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri vor fi impozitați cu 3%, în cazul câștigurilor de până la 10.000 inclusiv, cu 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000, în cazul căștigurilor de peste 10.000 – 66.750 inclusiv, și cu 11.650 de lei + 40% din ce depășește suma de 66.750 de lei pentru venituri de la 66.751 de lei în sus. Se schimbă și impozitarea câștigului din tranzacții pe bursă. Astfel, din acest an, în loc de 10% cum era până acum, impozitul va fi 1 sau 3%, în funcție de perioada de deținere. Investitorii, în schimb, nu vor mai putea compensa câștigul cu pierderea. Pe de altă parte, s-a decis și taxarea pensiilor pentru care contribuim la Pilonul II. Și impozitul pe dividende se majorează, în 2023, de la 5% la 8%, atât pentru persoanele fizice cât și juridice.

Petrecerea timpului liber, mai scumpă

Petrecerea timpului liber va fi, de asemena, mai costisitoare, din acest an. Astfel, ieșirea la restaurant sau cazarea într-un hotel sunt mai scumpe, după ce taxa pe valoare adăugată (TVA) aplicată domeniului HoReCa, cât și pentru serviciile de catering, a crescut de la 5% la 9%. Tot din acest an, bacșișul plătit la restaurant va fi trecut pe bonul fiscal și, evident, impozitat. Bacşişul se evidenţiază distinct pe acelaşi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate şi este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea “bacşiş”. Astfel, nivelul maxim al ciubucului lăsat chelnerului este de 15 procente din valoarea consumației. Atenție!, însă, operatorii economici nu vor condiționa serviciile de acordarea bacșișului. Cert este că bacșișul va presupune doar un impozit de 10%, nu și alt fel de contribuții sociale.

Ratele la bănci, mai împovărătoare

În noul an, şi ratele pentru credite vor fi mai mari, după ce toate dobânzile variabile au crescut. Este vorba despre cei care au credite cu dobânzi variabile legate de indicele IRCC. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, acest indice creşte de la 4,06% la 5,71%. IRCC reprezintă media la care se fac tranzacțiile interbancare pe toate scadențele, dar calculat cu un decalaj întârziat de trei luni. În termeni cât mai simpli și generali, o rată de aproximativ 1.300 de lei devine 2.050 de lei, de la 1 ianuarie, în creștere cu 750 de lei.

Indexarea taxelor şi a impozitelor pe proprietăți şi maşini

Anul acesta, în funcție de decizia consiliilor locale, taxele şi impozitele pe proprietăți şi maşini ar urma să fie indexate cu rata inflației din 2021 – 5,1%. Impozit mai mare va fi și la închirierea locuințelor, după ce, de la 1 ianuarie, s-a eliminat cota forfetară de 40%. Astfel, impozitul va fi calculat la venitul brut – 10% la suma de pe contracte. În plus, în termen de maximum 30 de zile, contractele de închiriere vor trebui înregistrate la ANAF. Tot de la 1 ianuarie, plafonul pentru livrarea locuințelor către populație pentru care se aplică TVA în cotă redusă de 5% scade de la 700.000 lei la 600.000 lei (echivalentul a 120.000 euro) pentru o locuință de cel mult 120 metri pătrați. Dacă înainte puteau fi achiziționate mai multe imobile cu cota redusă de TVA de 5% în limita a 450.000 lei (fără TVA), de acum încolo, doar o singură locuință a cărei valoare nu depășește 600.000 lei va putea fi achiziționată în regim de TVA 5%, în mod individual sau în comun.