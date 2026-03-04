Anul Nadia 2026, lansat oficial la Onești

Punctul culminant al manifestărilor dedicate Nadiei Comăneci e programat pe data de 31 mai, atunci când, în prezența „Zeiței de la Montreal”, va avea loc premierea câștigătoarelor competiției internaționale de gimnastică, „Nadia Comăneci- Perfect 10”, va fi inaugurat traseul „Drumul Perfecțiunii” și se va derula, pe arena „Carom”, un eveniment de mare ținută: Gala „Parada Campioanelor”

2026 a fost decretat drept „Anul Nadia Comăneci”. Anul în care se celebrează jumătate de veac de la prima notă de zece din istoria gimnasticii, performanță reușită de Nadia Comăneci la Olimpiada de la Montreal din 1976. Așa cum era și firesc, seria de manifestări a acestui program național dedicat excelenței va avea unul din punctele de maxim interes la Onești, orașul Nadiei, devenit pentru anul în curs „Oraș European al Sportului”.

Miercuri, 4 martie, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” a fost lansat în mod oficial „Anul Nadia 2026”, cu ocazia unei conferințe de presă la care au participat primarul Oneștiului, Adrian Jilcu, viceprimarul Claudiu Găburel, consilierul Alexandru Cristea, directorul bibliotecii, Ionuț Tenie și directorul CSM Onești, Ingrid Istrate. În cadrul conferinței au fost prezentate etapele acestui proiect de anvergură ce include 35 de manifestări sportive, artistice și culturale.

Punctul culminant îl va constitui data de 31 mai, atunci când, în prezența Nadiei, vor avea loc o serie de evenimente de mare impact. Ziua de 31 mai va debuta cu finalele pe aparate ale competiției internaționale de gimnastică „Cupa Nadia Comăneci- Perfect 10”, premierea câștigătoarelor urmând să fie oficiată de „Zeița de la Montreal”. Ulterior va fi inaugurat Traseul „Drumul Perfecțiunii”, ce duce de la blocul în care a copilărit cea mai bună gimnastă a lumii la sala care îi poartă numele. Seara, cu începere de la ora 19.00, pe arena „Carom”, acolo unde Nadia a fost întâmpinată de întregul oraș după triumful de la Montreal, din urmă cu 50 de ani, va avea loc Gala „Parada Campioanelor”. Televizată în direct de TVR, „Parada Campioanelor” va reuni, alături de Nadia, campioanele olimpice la gimnastică ale României din generații diferite, dar și marii performeri ai țării din celelalte discipline. Seara se va încheia cu un concert susținut de Loredana. Accesul la Gala „Parada Campioanelor” va fi gratuit.

„Am convingerea că această gală va reprezenta un eveniment unic. Vor fi foarte multe surprize și, înainte de toate, mulți invitați de marcă. Vor fi acordate distincții și titluri de cetățean de onoare campioanelor Oneștiului. Mă bucur că avem întreg sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Onești, cu atât mai mult cu cât municipalitatea asigură reabilitarea bazei Carom, acolo unde va fi pusă în scenă Gala Parada Campioanelor. Totodată, beneficiem și de susținerea Companiei Dedeman, partnerul nostru în acest proiect”, a declarat directorul CSM Onești, Ingrid Istrate, care speră ca „Anul Nadia 2026” să coincidă și cu punerea în practică a reabilitării, în temeiul unui proiect de 24 de milioane de euro depus la Compania Națională de Investiții, a întregii baze de pregătire a CSM Onești sub titulatura Complexul Sportiv „Nadia Comăneci”: „Este acum ori niciodată! Sperăm ca în anul Nadiei, guvernul să dea undă verde finanțării acestui proiect grandios, care leagă trecutul de viitor”.