Ansamblul Folcloric „Carpatica”, moment de excepție la Românii au talent

Ansamblul Folcloric „Carpatica” a oferit un moment de dans popular de înalt nivel artistic, vineri seară, pe scena emisiunii Românii au talent, reușind să impresioneze publicul și juriul, care i-a aplaudat în picioare după încheierea reprezentației.

Format din copii și tineri, mulți dintre ei cu origini băcăuane, ansamblul a adus în fața telespectatorilor nu doar un spectacol coregrafic riguros și autentic, ci și o poveste emoționantă despre identitate, rădăcini și continuitatea tradițiilor românești în afara granițelor țării.

Înființat în anul 2010, în cadrul Centrului de Cultură și Tradiție din Torino, Ansamblul Folcloric „Carpatica” este un proiect cultural dedicat păstrării și promovării folclorului românesc în diaspora. Grupul este alcătuit din 14 elevi și studenți, cu vârste între 12 și 19 ani, pasionați de dansul popular, muzica tradițională și valorile culturale românești. Mulți dintre membri sunt implicați atât în interpretarea vocală, cât și instrumentală, conturând un repertoriu complex și autentic.

Conform ProTV, reacțiile juraților nu au întârziat să apară. Andra a subliniat emoția transmisă de moment și forța legăturii cu România:

„Este foarte interesant cum s-a transmis iubirea pentru România, mai ales că ei sunt din altă țară. Voi iubiți tradiția și folclorul nostru, deși nu trăiți aici.”

La rândul său, Mihai Bobonete a apreciat atât prestația artistică, cât și mesajul din spatele ei:

„Povestea este foarte interesantă, pe lângă faptul că ați dansat impecabil. Sunteți copii născuți din părinți români care insistă să păstreze tradiția pe tărâmuri care nu au legătură cu folclorul nostru. Este de aplaudat!”

În jurul ansamblului s-a creat, de-a lungul anilor, o adevărată comunitate, descrisă de membrii săi ca o „mică Românie”, unde distanța față de țară este estompată prin muzică, dans și tradiție. Perseverența și munca lor au fost răsplătite, „Carpatica” devenind primul ansamblu folcloric din diaspora care a revenit în România pentru a participa la festivaluri și turnee naționale.