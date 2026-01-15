Andrei Întuneric: „Vreau să cresc valoarea lotului crescând valoarea fiecărui jucător în parte”

Noul antrenor al Aerostarului își dezvăluie filosofia fotbalistică și obiectivele pe termen mediu și lung

OK, e un joc de cuvinte. Dar unul cu miez. În cazul lui Andrei Întuneric, lumina vine și dinspre ecranul laptopului. Și nu e vorba doar de structura antrenamentelor sau de exercițiile și sistemele tactice ale noului antrenor al divizionarei C Aerostar Bacău. Dacă aruncăm o privire în laptopul tehnicianului de 36 de ani (va împlini 37 în octombrie), găsim atât ADN-ul de antrenor, cât și filosofia sa fotbalistică. Totul la propriu. Așadar, capitolul rezervat ADN-ului de antrenor cuprinde: „Echipa pe primul loc/ Implicat 100%/ Deschis și onest/ Disciplină/ Perfecționism (gândire critică)/ Dezvoltarea jucătorilor/ Persoana>jucător/ Creare relații inter-umane”. Iar la „Filosofia de antrenor”, descoperim un acronim în ton cu… noua sa echipă (Atractiv/ Energic/ Responsabil/ Organizat) și câteva idei de bază care se doresc implementate în galben și albastru: „Joc elaborat, vertical, spectaculos/ Alergăm mai mult ca adversarul/ RESPECTare sarcini/ Știm ce avem de făcut în fiecare moment”. Totul, restrâns într-un motto: „Cel mai important jucător este FIECARE jucător”. Iar acum, de la lumina impersonală a laptopului la cea caldă a unui dialog cu – un caz mai degrabă unic decât rar- un om care, ca fotbalist mai întâi și ulterior ca antrenor a cunoscut, în ultimul deceniu și jumătate, aproape toate echipele băcăuane care au avut contact cu liga a doua și a treia: FCM Bacău, FCM 2, FC Willy, Sport Club, Gauss, FC Dinamo Bacău, CSM Bacău, FC Bacău și Aerostar.

-Andrei, mărturiseai că oferta de a prelua Aerostarul ca antrenor principal, a constituit pentru tine deopotrivă o oportunitate și o provocare. Ce-ți propui la echipa la care vei activa, în mod oficial, de la 1 februarie?

-În discuția avută cu președintele clubului, Doru Damaschin, punctul central a fost implementarea unui stil de joc propriu, care să confere o identitate precisă echipei. Per total, mi-aș dori să reușesc să modelez cumva clubul sau, mai exact, secția de fotbal a Aerostarului în baza unei culturi organizaționale sănătoase.

-Mai exact?

-Mai exact, Aerostar să devină un model de bune practici din acest punct de vedere. Asta presupune o bază solidă, care include schimbarea mentalității jucătoilor, colaborarea între oamenii din staff, relația staff- conducerea clubului, relația staff- jucători. Să facem ca lucrurile să funcționeze în așa fel încât, atunci când intră în ultimele șase luni de contract, jucătorii nu doar să nu-și dorească să plece de la echipă, dar să facă totul pentru a rămâne. Oricum, în cazul în care vor exista oferte convenabile pentru jucători și club, interesul de a le da curs va fi unul comun, nici nu se pune proalema alfel. Eu îmi doresc ca la Aerostar să cresc valoarea lotului crescând valoarea fiecărui jucător în parte.

-Probabil, de fapt nu probabil, ci sigur, Aerostar este primul club care-ți dă pe mână echipa de seniori, oferindu-ți, în egală măsură, stabilitate și suport. În rest, cam la toate grupările pe unde ai trecut la nivel de seniori lucrurile se schimbau rapid și nu în bine.

-E adevărat, iar asta m-a și făcut să accept propunerea Aerostarului deoarece simt că aici pot implementa ideile mele pe termen mediu și lung. Îmi plăcea ce făceam la FC Bacău, unde am lucrat în condiții foarte bune la Tineret, dar eu îmi doresc mult mai mult și, în special îmi doresc să reușesc la nivel de seniori. Ca o paranteză, experiența din sezonul trecut, de la CSM Bacău, unde problemele și nu doar cele de ordin financiar, au reprezentat un adevărat hățiș, a fost una care mi-a prins bine. Asta nu înseamnă că mi-aș mai dori să o repet, Doamne-ferește!

-Spuneai că îți dorești să reușești la nivel de seniori. Care este visul tău?

-Mi-aș dori să ajung să antrenez la un nivel bun în străinătate. În Europa, nu prin alte părți.

-Ești genul de antrenor care se perfecționează în permanență. „Upgradat la cerințele fotbalului actual”, așa cum te caracteriza managerul general al Aerostarului, Remus Pozînărea. Anul trecut, în pauza de iarnă, știu că te aflai în Belgia la fosta câștigătoare a Cupei Cupelor, Malines, pentru a urmări antrenamentele la fața locului.

-Nu doar pentru a le urmări, ci și pentru a le conduce. Am avut această oportunitate din partea clubului belgian, care mi-a permis să conduc antrenamente echipelor U18, U17 și U16. O experiență foarte utilă, colaborarea mea cu belgienii având la bază un proiect dezvoltat de Federația Română de Fotbal.

-O altă experiență de acest gen în străinătate?

-În urmă cu câțiva ani, la Sassuolo, în Italia. Am asistat, vreme de o săptămână, la toate antrenamentele echipei de Serie A condusă, în acea vreme de Eusebio Di Francesco. A fost, ca să zic așa, prima dată când am putut observa din prima linie cum se lucrează la cel mai înalt nivel. 15 oameni din staff pe teren, cu Di Francesco care verifica în mod atent înălțimea ierbii, iar acolo unde i se părea că gazonul nu e așa cum ar trebui, punea să fie scurtat din nou, la milimetru. Altă lume.

-Chiar, antrenori preferați?

-E o listă lungă. Ca să mă opresc însă la trei, i-aș numi pe Unai Emery, De Zerbi și Francesco Farioli.

-Care crezi că este calitatea ta de bază?

-Empatia.

-Defectul ți-l pot spune eu: nemulțumirea. Corect?

-Foarte corect. Cu două precizări. Prima: nemulțumirea mea are la bază faptul că îmi doresc întotdeauna mai mult. A doua precizare: lucrez la partea asta cu nemulțumirea.

-Revenind la Aerostar, ce șanse ar fi de a prinde play-off-ul, în condițiile în care sunteți la patru locuri și patru puncte distanță de ultima poziție care garantează prezența în această fază, iar programul mini-returului nu e foarte convenabil?

-E destul de greu, dar oricum noi ne vom bate în condițiile în care vrem să scoatem maximum din fiecare joc. Țin să precizez însă că, așa cum am discutat și cu conducerea clubului, play-off-ul nu este un obiectiv fix. Cu atât mai mult cu cât nu am timpul necesar și nici starea terenurilor nu ne ajută în această perioadă de a pune la punct, până la startul minireturului, lucrurile în felul în care le văd și mi le doresc. Este mult mai important să vedem în sezonul de primăvară pe ce jucători ne putem baza de la vară încolo când dorim să creștem nivelul.

-Să ne imaginăm că ne vom afla din nou față în față, ca acum, în ianuarie 2027. Ce ți-ar plăcea să-mi spui despre 2026 din perspectiva ta de antrenor al Aerostarului?

-Că fiecare jucător cu care am lucrat este mai bun decât atunci când am început să lucrez cu el.