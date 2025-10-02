Andreea Negru (USR), noul prefect al județului Bacău. Guvernul schimbă echilibrul politic la vârful instituției

Guvernul României a adoptat joi, 2 octombrie 2025, o hotărâre prin care Andreea Negru a fost numită oficial în funcția de prefect al județului Bacău. În vârstă de 41 de ani, Andreea Negru a activat până acum ca șefă de cabinet a primarului municipiului Bacău, având un parcurs profesional divers: este absolventă de filosofie și a lucrat anterior ca jurnalist.

Numele ei fusese vehiculat intens în ultimele săptămâni ca variantă cea mai probabilă pentru fotoliul de prefect, iar decizia executivului confirmă această direcție.

Reconfigurarea puterii la Prefectura Bacău

Numirea Andreei Negru marchează o schimbare majoră în arhitectura politică locală. În urma hotărârii guvernului, PSD rămâne complet fără reprezentare la vârful Prefecturii, pierzând poziția de prefect, PNL își păstrează influența prin Gabriel-Stănică Lupu, care rămâne subprefect, UDMR continuă să dețină celălalt fotoliu de subprefect, ocupat de Emilia Gal.

Profilul noului prefect

Andreea Negru (USR) este cunoscută în mediul local atât pentru activitatea jurnalistică, cât și pentru implicarea administrativă din ultimii ani. Surse politice susțin că numirea ei ar putea aduce „un plus de vizibilitate și dinamism” instituției prefectului.

Deși nu a avut până acum o funcție de prim rang în administrația publică, Negru este considerată apropiată de actuala conducere a Primăriei Bacău și ar putea folosi experiența de la nivel local ca punct de sprijin pentru mandatul său.

Pentru moment, Guvernul a anunțat doar hotărârea de numire, fără a oferi detalii despre planurile administrative imediate ale noului prefect.