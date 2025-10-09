Andreea Negru noul Prefect al Bacăului: „Mai multă transparență, mai puțină birocrație”

De la sfârșitul săptămânii trecute, județul are un nou prefect: Andreea Negru, numită cu sprijinul USR. Ceremonia de învestire a avut loc într-un cadru oficial, dar discursul noii reprezentante a Guvernului în teritoriu a fost unul plin de energie și hotărâre. „Este o onoare, dar și o mare responsabilitate”, a declarat Andreea Negru, promițând o administrație mai modernă și servicii publice mai aproape de cetățeni. Imediat după ceremonie, noul prefect a vorbit pentru Deșteptarea despre primele sale obiective și provocările mandatului.

– Ce înseamnă pentru dumneavoastră această numire, într-o funcție foarte importantă în structura de conducere a județului?

– Este o mare responsabilitate, mai ales în contextul politic actual, în care încrederea cetățenilor în instituțiile publice este pusă constant la încercare. Îmi doresc să reușesc să îmi pun amprenta asupra modului în care instituțiile pe care le voi coordona interacționează cu cetățenii, să le fac mai deschise, mai eficiente și mai orientate spre nevoile reale ale oamenilor. Unul dintre principalii indicatori ai nemulțumirii românilor față de sistemul public ține tocmai de dificultatea „navigării” prin hățișurile birocratice. Cred că este un domeniu în care se poate și trebuie intervenit. Am încredere că, prin digitalizare, simplificarea procedurilor și o mai bună comunicare instituțională, putem schimba percepția și, mai ales, experiența directă a cetățeanului în relația cu statul.

– Au fost puține cazuri când o femeie a ajuns în această funcție la noi în județ, sau în alte funcții de conducere mai înalte. Credeți că doamnele ar trebui să fie într-un număr mai mare în aceste structuri? De ce?

– Consider că este esențial să avem o reprezentare corectă și echilibrată la nivel decizional a tuturor categoriilor demografice. Diversitatea experiențelor și a perspectivelor contribuie la luarea unor decizii mai juste și mai ancorate în realitate. De multe ori, nevoile unei comunități sau ale unei categorii sociale pot fi înțelese cu adevărat doar de persoane care trăiesc aceleași provocări. De aceea, cred că implicarea tinerilor, a femeilor, a persoanelor din mediul rural sau din grupuri vulnerabile nu ar trebui să fie doar o bifă pe o listă, ci o condiție reală pentru un proces decizional echitabil. Nu e mereu simplu, în general reacția unei părți a opiniei publice la prezența feminină pe o poziție de conducere nu e neapărat una pozitivă, însă asta nu ar trebui să ne descurajeze.

– Proveniți din breasla jurnaliștilor. Sunteți a treia persoană din această branșă care ajunge în acestă funcție. Ce relație profesională veți avea cu ziariștii?

– Dorința mea este să am o relație corectă și transparentă cu presa, bazată pe respect reciproc și încredere. Nu îmi doresc să fiu favorizată în vreun fel, ci doar să fiu ascultată și înțeleasă obiectiv. Am auzit, totuși, unele reproșuri legate de gradul de deschidere al instituției față de cetățeni, iar în acest sens cred că pot contribui la îmbunătățirea comunicării și la creșterea transparenței.

– Care este obiectivul principal pe care îl aveți în noua funcție?

– După cum am menționat și mai sus, obiectivul meu principal, în calitate de prefect, este să contribui la recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile publice, printr-o administrație mai deschisă, mai eficientă și mai apropiată de oameni. Cred că este momentul ca relația dintre stat și cetățean să devină una mai simplă și mai umană. Îmi propun să pun accent pe digitalizare, pe reducerea birocrației și pe o comunicare instituțională mai transparentă, astfel încât cetățenii să simtă cu adevărat că instituțiile lucrează în sprijinul lor.

– Aveți și alte inițiative?

– Voi analiza și voi continua proiectele inițiate de foștii prefecți, pentru că ideile bune trebuie preluate și duse la bun sfârșit. Cel mai important în acest sens este modernizarea Palatului Administrativ, un proiect necesar, care va îmbunătăți nu doar condițiile de muncă pentru angajați ci și modul în care cetățenii interacționează cu instituțiile județene, și va pune în valoare importanța istorică a clădirii. Palatul Administrativ reprezintă un reper arhitectural simbolic pentru județ, fiind martorul evoluției administrației locale de-a lungul deceniilor. Restaurarea sa atentă va asigura conservarea patrimoniului și va reda comunității o parte semnificativă din identitatea sa istorică. În plus, fiind un proiect finanțat prin PNRR, trebuie finalizat într-un termen clar stabilit.

– Cum vedeți colaborarea dvs din această poziție cu celelalte instituții reprezentative, cum sunt Primăria, Consiliul Local și Consiliul Județean?

– Vom fi parteneri în slujba cetățenilor. Aceasta este premisa de la care îmi doresc să pornim colaborarea noastră, cu încrederea că aceeași deschidere o împărtășesc și conducătorii celorlalte instituții.