Analiză: Bacăul, al doilea județ din regiunea Nord-Est ca număr de salariați

Potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică Bacău, la sfârșitul lunii iulie efectivul total de salariați din județul Bacău a fost de 127.823 de persoane, înregistrând o ușoară scădere față de luna iunie (-88 persoane, respectiv -0,07%), dar o creștere semnificativă comparativ cu aceeași perioadă din 2024 (+2.035 persoane, +1,6%).

Structura salariaților pe domenii de activitate

În județul Bacău, 57,4% dintre angajați activează în sectorul serviciilor, 40,0% în industrie și construcții, iar 2,6% în agricultură, vânătoare, silvicultură și piscicultură.

Servicii: 73.317 persoane

Industrie și construcții: 51.192 persoane

Agricultură și activități conexe: 3.314 persoane

Această distribuție confirmă profilul economic mixt al județului, în care sectorul industrial rămâne un pilon important, dar ponderea serviciilor este tot mai dominantă – tendință specifică economiilor aflate în proces de diversificare și urbanizare.

Comparație regională

Regiunea de Nord-Est a înregistrat la finalul lunii iulie 2025 un total de 671.167 de salariați, iar Bacăul deține 19% din totalul regional, situându-se pe locul al doilea, după județul Iași (unde au fost raportate 209.608 salariați).

Structura regională a numărului de angajați:

Iași – 209.608 salariați (31,2% din totalul regional)

Bacău – 127.823 (19,0%)

Suceava – 125.654 (18,7%)

Neamț – 94.467 (14,1%)

Botoșani – 63.818 (9,5%)

Vaslui – 59.837 (8,9%)

Astfel, Bacăul se menține într-o poziție solidă, fiind unul dintre principalele centre economice ale regiunii, cu o pondere aproape egală cu cea a Sucevei, dar mult peste județele Vaslui și Botoșani.

Tendințe și perspective

Creșterea ușoară a efectivului de salariați față de anul precedent indică o stabilizare a pieței muncii în județul Bacău, după perioade de fluctuații determinate de restructurări și migrația forței de muncă.

Totuși, dependența ridicată de industrie și construcții (40% din total) ar putea reprezenta o vulnerabilitate în fața unor schimbări economice rapide, în timp ce extinderea sectorului serviciilor sugerează o tranziție graduală către o economie bazată pe servicii, educație și tehnologie.

Cu peste 127.000 de salariați activi, județul Bacău își consolidează rolul de al doilea pol economic al regiunii Nord-Est, beneficiind de o structură diversificată și de o creștere anuală constantă. În raport cu vecinii săi, Bacăul rămâne un județ competitiv și stabil din punct de vedere al ocupării forței de muncă, cu potențial semnificativ de dezvoltare în domeniul serviciilor și industriei moderne.