De loc din comuna Stănișești (jud. Bacău), Ana Cătăuță – director de relații externe în cadrul Băncii Mondiale – a revenit acasă pentru a pune umărul la proiectele județului natal. Cu o experiență îndelungată în instituțiile internaționale și la nivelul Senatului României, ca fostă directoare de cabinet a lui Mircea Geoană, Cătăuță spune că Bacăul trebuie să devină principalul centru economic al Moldovei, mai ales după investițiile derulate în timpul guvernării social-democrate 2017 – 2019: centură, aeroport, autostrada A13 Bacău – Brașov (a cărei proiectare este în curs de execuție).

Reporter: Ați decis să reveniți acasă, după un periplu în instituții internaționale, așa cum este Banca Mondială, și în politica centrală, ca fost director de cabinet a Președintelui Senatului, dl. Mircea Geoană. Prezentați-vă succint pentru cititorii care încă nu vă cunosc.

Ana Cătăuță: Sunt un om extrem de muncitor și loial oamenilor la care țin și pe care îi respect. Am doi părinți minunați, foști profesori, care mi-au călăuzit viața și s-au asigurat că nu mă abat de la valorile cu care m-au crescut: omenie, respect și frică de Dumnezeu. Am un frate preot și o soră învățătoare, dar și patru nepoți și nepoate minunați. Am plecat din Bacău pentru a urma cursurile facultății pe care mi-o doream, cea de Științe Politice, dar Bacăul a fost mereu o parte importantă a vieții mele. Imaginați-vă că până și șeful meu din Washington, în perioada în care am lucrat la Banca Mondială, știa că eu sunt din Bacău, unde este Bacăul pe hartă și cât de mult m-a format ca om. Bacăul este acasă, locul în care mă încarc cu energie și unde sunt oamenii dragi mie – familia și prietenii cei mai apropiați.

Reporter: Cum v-a marcat experiența activității alături dl. Mircea Geoană, în timpul mandatului său de Președinte al Senatului României? Cum ați califica această experiență și, ulterior, pasul făcut în direcția candidaturii la Parlament? De ce ați renunțat la activitatea de la Banca Mondială?



Ana Cătăuță: Într-adevăr, în politică, mentorul meu este domnul Mircea Geoană. Cu el am lucrat mulți ani și de la dânsul am învățat cum funcționează lucrurile la nivel internațional și că ceilalți te tratează așa cum le permiți tu să te trateze. Am văzut șefi de stat și de guverne care îl respectau chiar și atunci când nu avea o funcție publică. Pentru că ei vedeau omul, nu poziția pe care o deținea. Nu regret că am renunțat la funcția de la Banca Mondială pentru a candida la Bacău. Perioada extraordinară petrecută acolo, oamenii profesioniști și minunați cu care am avut ocazia să lucrez sunt oportunități pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Însă, a venit momentul să fac mai mult și pentru județul meu natal. Nu a fost o decizie ușoară, dar a fost o decizie corectă. Am intrat în politică pentru că este sigurul loc unde deciziile tale contează cu adevărat și unde poți să faci bine într-un timp relativ scurt. Acum este nevoie de oameni care să pună umărul la muncă în folosul cetățenilor.

Reporter: Trecem printr-o criză medicală severă ale cărei consecințe ne vor afecta viețile, mult timp de acum înainte. Ce credeți că trebuie să reținem din această pandemie?

Ana Cătăuță: Cred că din această criză trebuie să învățăm câteva lucruri importante despre care toți politicienii vorbesc, dar puțini acționează. În primul rând, sistemul sanitar trebuie întărit. PSD a făcut un lucru foarte bun când a crescut salariile medicilor. Imaginați-vă cum ar fi arătat România acum dacă nu reușeam să oprim exodul medicilor. Și așa sistemul abia poate să facă față și, din păcate, în multe locuri a clacat. Dar gândiți-vă ce dezastru ar fi fost dacă aveam și mai puțini medici și asistenți. Acum trebuie să înțelegem că românii au nevoie de spitale bine dotate, curate, accesibile pentru toți, nu de spitale private cum visează cei de la PNL, care caută să monetizeze bolile oamenilor. Colegii mei, precum doamna doctor Bianca Purcărin, au venit cu soluții concrete și care vor funcționa negreșit. Pentru că ei se luptă zilnic pentru salvarea vieților și ei știu de ce este nevoie în mod concret.

Reporter: Și educația a fost puternic afectată de lipsa de soluții din guvernul Orban. S-au promis sute de mii de tablete, facilități pentru copii, dar nu s-a făcut mai nimic. Școala a fost exilată în online…

Ana Cătăuță: Aveți dreptate. Iată că mai trebuie să învățăm și că accesul la educație nu trebuie să țină cont de familia sau localitatea în care te naști. Eu văd lucrurile astfel: copiilor trebuie să le asiguri acces egal la educație de calitate, cu profesori pregătiți și motivați. Apoi, decide fiecare cât de mult folosește această oportunitate pentru a se dezvolta. Eu dacă nu mă țineam de carte, nu ajungeam nici la Senat, nici la Banca Mondială, nici să stau la aceeași masă cu oameni importanți din țară și din străinătate. Pentru mine, educația a fost șansa la o viață mai bună. Iar aceeași șansă trebuie să fie pentru toți copiii din România.

Vorbeam cu sora mea care predă într-o comună de lângă Bacău și care îmi povestea cum mama unui copil din clasa sa i-a spus că are doi copii și un singur telefon și va trebui să îl împartă între cei doi copii. Și acesta este un caz aproape norocos. Sunt aprox.1 milion de copii în România care nu au acces la învățarea online. Iar asta mă revoltă puternic! Ce vină au acești copii că sunt conduși de niște incompetenți, care nu dau doi bani pe viitorul lor? Cum să furi șansa unui copil doar ca să te prefaci tu că iei măsuri? Este strigător la cer, iar acest lucru nu poate să rămână așa.

Reporter: Revenind în plan local, faceți parte dintr-o echipă politică, cea a PSD, care în Bacău are câteva realizări notabile, de anvergură: aeroport, centura Bacăului, promovarea autostrăzii A13 Bacău – Brașov, investiții de amploare în domeniul medical. Plecând de la experiența la Banca Mondială, cum vedeți dezvoltarea Bacăului în următorii ani?

Ana Cătăuță: Așa cum am spus și la finalizarea investițiilor de la Aeroportul Internațional „George Enescu”, un lucru pe care l-am învățat în experiența acumulată la Banca Mondială și nu numai este că fără zone metropolitane puternice, conectate prin infrastructură terestră, feroviară și rutieră, România nu are cum să se dezvolte economic și să își susțină creșterea pe termen lung. În studiul Orașe – Magnet, realizat de colegii de la Banca Mondială în octombrie 2019, ce a analizat prioritățile de dezvoltare ale județului Bacău și preferințele cetățenilor, pe primul loc, cu peste 50% din voturi, este construcția autostrăzii A13 Bacău – Brașov. Cea mai viabilă variantă din punct de vedere economic și al stadiului de implementare de traversare a Carpaților și de conectare a Moldovei cu Ardealul și, apoi, cu Vestul Europei din cele existente. Și, cred eu, singura care are șanse să se construiască în următorii ani, din cele existente.

Ar fi o oportunitate extraordinară de a conecta, prin autostradă, Bacăul, unde există cel mai puternic grup aeronautic din țară Aerostar, cu Brașovul unde – la Ghimbav – grupul Eurocopter construiește printre cele mai moderne elicoptere din lume. Am putea pune bazele unei „Aviation Valley”, pe coridorul Bacău-Brașov, mai ales că Aerostar este centru de excelență pentru mentenanța F16.

E clar că, la Bacău, PSD a avut o viziune de dezvoltare concretizată în aeroport, centură și autostradă. Există premise certe de transformare a Bacăului într-un puternic hub regional pe zona logistică și comercială, generator de locuri de muncă și care să atragă investiții substanțiale.

Pe lângă infrastructură, mai sunt o serie de elemente ce contribuie la dezvoltarea unei zone: înființarea unor birouri pentru atragerea de investiții private, străine și autohtone, dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual, fostele școli de meserii, stimularea antreprenoriatului local și întărirea capacității administrative de pregătire și implementare a proiectelor de investiții. Toate aceste lucruri nu sunt proiecte abstracte, rupte de realitate. Ele pot fi realizate și vor conduce la dezvoltare economică. Pentru că Bacăul are toate ingredientele să devină cel mai dezvoltat județ din Moldova. Ne-am cam săturat să fim mereu la coada clasamentelor, când noi știm că putem și merităm mai mult.

