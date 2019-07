În 2019, voleibalista CSȘ Bacău, Mădălina Airoaie a cunoscut cele mai mari satisfacții: debutul la Știința și prezența pe podium, cu naționala U17, la FOTE și la Balcaniadă.

Copleșită

Dacă ar mai fi la modă calendarele de buzunar- alea mici cât palma sau, ca să înțelegeți mai bine, cât ecranul unui iPhone- probabil că Mădălina Airoaie ar păstra ca amintire unul cu 2019. Un an supercalifragilistic pentru voleibalista formată la CSȘ Bacău. Anul în care Mădă a debutat în Divizia A1 cu Știința și în care a disputat o semifinală de Cupa CEV cu echipa antrenată de Florin Grapă. Anul în care, ajunsă la naționala Under 17 a României, a cucerit bronzul balcanic în Turcia și argintul la Festivalul Olimpic al Tineretului European la Baku, în Turcia. „Continui să mă simt copleșită. Mi-e greu să descriu în cuvinte sentimentele pe care le trăiesc. Satisfacțiile s-au ținut lanț. Parcă nici nu realizez că e realitate și nu un simplu vis”, a mărturisit, pentru „Deșteptarea”, Mădălina Airoaie, la revenirea de la FOTE 2019.

Cadou

Pentru a fi sigură că nu visează, Mădă păstrează pe noptieră medalia cucerită la FOTE 2019. „Dacă mă trezesc cumva noaptea și am dubii că tot ce mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat cu adevărat, nu trebuie să mă ciupesc de braț. E de ajuns să mă uit pe noptieră, iar strălucirea de argint mă asigură că sunt vice-campioană FOTE”, zâmbește voleibalista băcăuană care a împlinit 17 ani pe 22 iulie, în capitala Azerbaidjanului. Cel mai prețios cadou a venit tot acolo: mai întâi ieșirea din grupe cu două victorii (3-1 cu Bulgaria și 3-0 cu Ucraina) și o înfrângere (1-3 cu Rusia), iar apoi calificarea în finala cu Rusia, după splendidul succes în tie-break, din semifinala cu Italia. Se putea mai mult în finala cu Rusia? „Întotdeauna e loc de mai bine, însă, dincolo de faptul că a început pregătirile cu mult înaintea noastră, Rusia e o echipă foarte valoroasă”, precizează Mădălina.

Super-generație

Deși cucerise bronzul balcanic la U 19 în urmă cu puțin timp, în Turcia, naționala noastră nu era creditată cu șanse însemnate la Baku. Mai ales că o grupă cu Rusia, Ucraina și Bulgaria nu-i deloc o bagatelă. „Antrenorii de la lot ne încurajau și ne insuflau încredere în permananță:«Hai, fetelor, că putem face un rezultat mare și aici, la FOTE». În sinea noastră, însă, ni se părea un țel prea înalt. Cel puțin la început. Apoi, cu fiecare meci, am căpătat și mai multă încredere”, povestește trăgătoarea secundă a naționalei U17, care se declară „fericită pentru faptul că fac parte dintr-o generație fantastică și dintr-o echipă fantastică. Când mă gândesc că acum un an o accidentare mă scotea din circuit, iar acum sunt unde sunt, am senzația că zbor”.

Mulțumiri

Săptămâna aceasta, Mădălina Airoaie are parte de o vacanță. În fapt, de o mini-vacanță. De luni, se întoarce la lotul național, la Toplița. Balcaniada U17 din Bosnia și Herțegovina bate la ușă. Iar pe 3 septembrie începe Campionatul Mondial din Muntenegru. Anul de vis 2019 continuă deci pentru Mădălina: „Dacă am cucerit o medalie la Balcaniada Under 19, de ce nu am face-o și la cea U17? Cât despre Mondiale, vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. Știți cum se spune: la mai mare!”. Pe final, e loc și de mulțumiri. Ca la Premiile Oscar. Așadar: „Țin să le mulțumesc antrenorilor de la lot, antrenorului care m-a descoperit și format la CSȘ Bacău, domnul Dumitru Matanie și în special domnului Florin Grapă, care m-a promovat la Știința. Fără ei, nu aș fi ajuns aici. Și vreau să le mulțumesc din suflet părinților mei pentru toată susținerea și dragostea”.