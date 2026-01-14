Amenzile pentru lipsa repartitoarelor de căldură, din nou pe pauză. Statul amână și sprijinul financiar pentru instalare

Proprietarii de apartamente din blocurile racordate la sistemul centralizat de încălzire mai primesc un răgaz important. Termenul de la care pot fi sancționați cei care nu și-au montat repartitoare de costuri pentru căldură a fost din nou amânat, de această dată până la finalul anului 2026. Măsura este prevăzută într-o ordonanță de urgență adoptată chiar în ultima zi a anului recent încheiat.

Concret, OUG nr. 90/2025 suspendă aplicarea art. 47 alin. (3) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 până la 31 decembrie 2026. Articolul respectiv stabilește sancțiuni cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru proprietarii sau locatarii care nu respectă termenul-limită privind montarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire.

În aceste condiții, pe parcursul întregului an 2026 nu pot fi aplicate amenzi celor care nu au instalat încă astfel de dispozitive în apartamentele de la bloc. Mai mult, autoritățile nu au stabilit un nou termen ferm pentru montarea repartitoarelor, astfel că obligația rămâne, deocamdată, fără o dată clară de aplicare efectivă a sancțiunilor.

Pe lângă suspendarea amenzilor, se conturează o nouă amânare și în ceea ce privește sprijinul financiar promis pentru instalarea sistemelor de repartizare a costurilor. În luna decembrie 2025, Ministerul Energiei a repus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede amânarea acordării ajutorului destinat persoanelor vulnerabile.

Este vorba despre un sprijin financiar de până la 750 de lei, acordat pentru un singur loc de consum, destinat achiziției și montării sistemelor de repartizare a costurilor cu energia termică. Ajutorul ar urma să fie acordat doar după instalarea efectivă a repartitoarelor de către o societate autorizată și poate include și montarea robineților pentru reglarea consumului de energie termică.

Beneficiarii acestui sprijin ar fi familiile și persoanele cu venituri reduse, care locuiesc în imobile de tip condominiu racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică sau care dispun de o sursă locală de producere a energiei termice. Totuși, în lipsa unei forme finale a actului normativ, acordarea efectivă a acestui ajutor rămâne incertă.

Astfel, anul 2026 se anunță ca unul de tranziție în privința repartitoarelor de căldură: fără amenzi pentru cei care nu le-au montat, dar și fără garanția unui sprijin financiar imediat pentru cei care ar dori să facă acest pas. Proprietarii rămân, deocamdată, între o obligație legală amânată și promisiuni de sprijin care întârzie să devină realitate.