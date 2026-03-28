Amendă de 30.000 de lei pentru deșeuri abandonate pe domeniul public din comuna Sascut

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au aplicat o amendă contravențională de 30.000 de lei autorității locale din comuna Sascut, după ce au descoperit deșeuri abandonate pe domeniul public, în urma unui control realizat ca urmare a unei sesizări.

Verificările au fost efectuate zilele trecute pe un teren situat în apropierea adăpostului pentru câini fără stăpân și a stației de epurare din localitate. La fața locului, comisarii au identificat aproximativ 15 metri cubi de deșeuri, majoritatea reciclabile, o parte dintre acestea fiind colectate în saci destinați colectării selective.

De asemenea, în zonă au fost găsite și aproximativ 2 metri cubi de deșeuri periculoase, constând în plăci de azbociment (eternită), materiale care necesită manipulare și eliminare în condiții speciale, prin operatori autorizați.

Potrivit Gărzii de Mediu Bacău, pe lângă sancțiunea aplicată, autoritățile locale au fost obligate să salubrizeze urgent zona și să predea toate deșeurile către societăți autorizate pentru colectare și eliminare, termenul stabilit pentru îndeplinirea măsurilor fiind unul strict.

Reprezentanții instituției atrag atenția că abandonarea deșeurilor în natură constituie o încălcare a legislației de mediu și afectează atât mediul, cât și sănătatea comunității.