Amendă de 100.000 de lei aplicată unui operator din industria petrolieră după o poluare în fond forestier

Comisarii Gărzii de Mediu Bacău au efectuat recent un control la un operator economic din industria petrolieră, în urma căruia au fost constatate încălcări ale legislației de mediu, soldate cu aplicarea unei amenzi semnificative și impunerea unor măsuri obligatorii de remediere.

În timpul verificărilor, inspectorii au constatat că o conductă de transport aparținând operatorului a suferit o avarie, incident care a generat o scurgere de amestec petrolier și apă de zăcământ pe o suprafață de teren situată în fondul forestier. Potrivit Gărzii de Mediu, operatorul nu a asigurat o monitorizare eficientă a traseului conductei și nu a informat în timp util instituțiile abilitate cu privire la producerea evenimentului.

„Lipsa monitorizării corespunzătoare a infrastructurii și neanunțarea incidentului reprezintă abateri grave de la obligațiile legale de protecție a mediului”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Bacău.

Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii au aplicat o amendă contravențională în valoare de 100.000 de lei. În plus, operatorului i-au fost impuse măsuri obligatorii, cu termene stricte de realizare, care vizează remedierea completă a terenului afectat, atât la nivelul solului, cât și al subsolului, gestionarea conformă a deșeurilor rezultate în urma intervențiilor, precum și monitorizarea strictă a instalațiilor pentru prevenirea unor incidente similare pe viitor.

Garda de Mediu subliniază că va urmări îndeplinirea măsurilor dispuse și avertizează că nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni suplimentare, inclusiv măsuri mai severe prevăzute de legislația în vigoare