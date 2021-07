Serviciul Român de Ambulanță a împlinit miercuri, 28 iulie, 115 ani de existență, prilej cu care filiala băcăuană a organizat un important eveniment la Teatrul de Vară „Radu Beligan”.

Istoria Ambulanței în România

Ziua Naţională a Ambulanţei din România este marcată anual la data de 28 iulie. Este data la care, în 1906, a apărut prima ”Salvare” din Bucureşti, din iniţiativa profesorului Nicolae Minovici. Societatea de Salvare din Bucureşti, aşa cum se numea la momentul înfiinţării, îşi desfăşura activitatea sub deviza „’Totdeauna şi tuturor, gata pentru ajutor!”, fiind sub directa îndrumare a profesorului Minovici. Primul echipaj era format din vizitiu şi sergent de oraş, care utilizau o trăsură trasă de cai, având drept sediu o clădire veche situată pe cheiul Dâmboviţei. În 1908 profesorul Minovici a instituit primele cursuri de prim-ajutor pentru ultimul an al Facultății de Medicină și de atunci au putut urca medici și sanitari pe acele căruțe. Ambulanțele motorizate au apărut în România din 1921, prima ambulanță sosind în România de la Paris.

SAJ Bacău a sărbătorit la Teatrul de Vară

Cu acest prilej, toată suflarea celor de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), cu excepția celor care erau de serviciu, au sărbătorit împlinirea celor 115 ani la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. Maestră de ceremonii a fost dr. Aura Crețu, managerul general al SAJ Bacău. După o scurtă prezentare a istoricului acestui serviciu în România, Aura Crețu a prezentat un raport de activitate a SAJ Bacău și s-a ținut un moment de reculegere pentru cei trei colegi decedați anul trecut, doi fiind infectați cu Sars-Cov-2 și o colegă care mai avea două luni până la pensie și care a părăsit brusc „scena vieții”, într-o dimineață după serviciu.

La acest eveniment au fost mulți invitați din rândul autorităților locale, președintele CJ Bacău Valentin Ivancea, prefectul Leonard Bulai, primari ai mai multor municipii și orașe unde există stații de ambulanță, manageri și directori de spitale, parteneri din alte structuri –Jandarmeie, Poliție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. O parte din invitați au urcat pe scenă și au evocat secvențe din parteneriate și colaborări cu ambulanțierii băcăuani și le-au urat sărbătoriților mulți ani de existență, cu realizări.

Mulțumirile organizatorilor au mers către toți colaboratorii, către voluntarii care au fost în număr foarte mare în ultimii ani dar și către sponsorii fără de care multe servicii ar fi avut de suferit. În final, tot personalul SAJ Bacău a primit câte o diplomă de excelență, flori și cadouri, după care s-a servit câte o prăjitură și o răcoritoare. „Colegii mei merită aceste aprecieri și recunoștință pentru că am traversat o perioadă grea în care poate că nu au stat aproape de familii. Am avut și situații în care am stat la hotel tocmai ca să nu ne îmbonăvim copiii, părinții, frații”, a declarat Aura Crețu care a precizat că. În total, la SAJ Bacău sunt 278 de persoane care lucrează pe „operativ” pe tot județul, 119 fiind numai în municipiul Bacău.

Ambulanța în Bacău

În județul Bacău, Serviciul de Ambulanță a funcționat de când s-a înființat în 1945. Acesta funcționa pe lângă spitale, fiind practic secții din aceste unități sanitare și se numeau Stații de Salvare. În 1995, prin Ordin de Ministru s-a decis unificare acestor secții într-un serviciu la nivel de județ, cu personalitate juridică.

„ Din anul 2015 când a fost aprobată prin Legea 22 ca data de 28 iulie să fie Ziua Națională a Ambulanței, toate serviciile de ambulanță se întâlneau într-o localitate care se decidea cu un an înainte și se făceau manifestări comune. Anul trecut nu s-a putut face o astfele de manifestare din cauza pandemiei. Anul acesta, pentru că nu avem multe cazuri și situația epidemiologică ne-a permis, mi-am dorit acest lucru, această întâlnire, tocmai pentru a le mulțumi colegilor mei care anul trecut au munit foarte mult. Toți cei pe care îi vedeți aici n-au avut nicio zi de concediu, toți au făcut în fiecare lună muncă suplimentară și este obositor, greu, mai ales când a trebuit să respectăm toate măsurile de echipare/dezechipare și celelalte operațiuni. Pe viitorul apropiat ne dorim să ne perfecționăm continuu, avem soluții pentru a crește partea noastră de profesionalism, cursuri de perfecționare organizate la nivelul nostru cu medici și asistenți formatori. Să colaborăm în continuare și să ne dezvoltăm relațiile cu ceilalți parteneri, de la ISU, Poliție, Jandarmi, spitale, pentru a lucra împreună și a avea cea mai bună cale de a rezolva un caz. Și ne mai dorim să finalizăm reabilitarea sediilor. Practic, la sfârșitul acestui an vom avea încheiată reabilitarea sediului de la Onești și o construcție nouă la Moinești, și sperăm să găsim soluții, care ne-au fost propuse de Consilul Județea și de Consiliul Local să ridicăm și acea construcție în municipiul Bacău împreună cu colegii de la SMURD.”

Dr. Aura Crețu, manager general al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău