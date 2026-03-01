Ambasadorul Indiei în România, Excelența sa domnul Manoj Kumar MOHAPATRA a efectuat o vizită în județul Bacău

Camera de Comerț și Industrie Bacău a organizat împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău vizita Ambasadorului Indiei în România, Excelența sa domnul Manoj Kumar MOHAPATRA în județul Bacău. Întâlnirea s-a desfășurat pe mai multe paliere: discuții cu reprezentanții autorităților județene și locale, mediul de afaceri și mediul universitar.

La ora 12:00 au participat la discuții cu reprezentanții Ambasadei Indiei: doamna Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Președinta Consiliului Județean Bacău, doamna Andreea NEGRU – Prefectul Județului Bacău, domnul Lucian STANCIU-VIZITEU – Primarul Municipiului Bacău, domnul Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF – Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, domnul Prof.univ.dr.ing. habil. Carol SCHNAKOVSZKY – Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, domnul Doru SIMOVICI – Președintele Camerei de Comerț și Industrie Bacău și domnul Conf.univ.dr. Mihai CĂPRIOARĂ – Prorector la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

„Deja am vizitat multe orașe din România, scopul este de a apropia India de România și de a promova relațiile dintre cele două țări. A fost semnat recent acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Relațiile economice ale firmelor cu capital indian nu se desfășoară preponderent în București, ci în celelalte orașe din România, iar prezența mea la Bacău are drept obiectiv stabilirea obiectivelor comune și a canalelor de cooperare. Ne dorim o colaborare cu universitățile din România și din Bacău, având în vedere faptul că peste 1,4 milioane de studenți indieni studiază în afara Indiei”, a declarat Excelența sa domnul Manoj Kumar MOHAPATRA, Ambasadorul Indiei în România.

„Mulțumim Camerei de Comerț și Industrie Bacău pentru organizarea acestei vizite și reprezentanților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru găzduirea acestei întâlniri, ne dorim să fie începutul unei cooperări, care vizează dezvoltarea relațiilor economice între România și India. Județul Bacău are potențial de dezvoltare având în vedere poziționarea geografică, antreprenorii și industriile cu tradiție. Suntem deschiși spre oportunitățile pe care le poate oferi această cooperare”, a precizat Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Președinta Consiliului Județean Bacău.

„Ne bucurăm de această ocazie de colaborare, mai ales că în ultimii ani numărul lucrătorilor indieni a crescut foarte mult și vă asigurăm că autoritățile băcăuane veghează ca drepturile lor să fie respectate. Guvernul face eforturi susținute pentru a finaliza autostrada Moldovei, fapt ce va crește potențialul acestui județ”, a susținut Andreea NEGRU – Prefectul Județului Bacău.

„Suntem încântați că ați venit alături de familie pentru că acest lucru demonstrează cât de dedicat sunteți oamenilor, deoarece acesta este și obiectivul orașului nostru de a deveni un oraș al locuitorilor. Sperăm să obținem emblema UNICEF de localitate prietenă a copiilor și familiei și ne bucurăm să împărtășim, alături de partenerii indieni, valoarea și importanța pe care o acordați familiei”, a declarat Lucian STANCIU-VIZITEU, Primarul Municipiului Bacău.

„Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău împlinește anul acesta 65 de ani de activitate în învățământul superior din România. Formăm specialiști pentru zona centrală a Moldovei, iar la nivel internațional avem colaborări cu spațiul francofon la doctorat și cu peste 140 de colaborări internaționale prin programele Erasmus+. Suntem o universitate clasată în prima jumătate a universităților din România, evaluată din punct de vedere al calității la nivel european. Sperăm să avem studenți din India pentru că avem ce să le oferim, de la condiții moderne de cazare la laboratoare dotate cu tehnologii digitale”, a precizat Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF – Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. În timpul expunerii au fost prezentate imagini cu cele mai noi laboratoare dotate cu tehnologii digitale de ultimă generație: Laboratorul de Inteligență Artificială; Laboratorul Metaverse; Laborator de Imersiune în Realitatea Virtuală și AI-Hub.

„Suntem onorați de prezența dumneavoastră la universitatea noastră. Bacăul are legături îndelungate cu India, de când exportam mașini-unelte, am avut ocazia să interacționăm cu specialiști indieni cu expertiză în domeniul industrial, energetic, IT, spațial. Vă asigur de întreaga noastră deschidere pentru realizarea unor acorduri și colaborări viitoare”, a declarat Prof.univ.dr.ing.habil. Carol SCHNAKOVSZKY, Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

La finalul acestei întâlniri domnul Doru SIMOVICI, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Bacău a prezentat situația firmelor din județul Bacău și domeniile de activitate.

„Această vizită poate constitui un punct de plecare pentru dezvoltarea unor colaborări concrete în domenii precum agricultura, industria alimentara, confecții-textile, industria lemnului, industria prelucrătoare, energie și energie regenerabilă, tehnologia informației și comunicațiilor, infrastructură, educație, cultură sau schimburi academice. Dezideratul de a construi un viitor mai bun pentru economie și pentru cetățeni, în general, este fundamentat pe impulsionarea antreprenoriatului, ca principal motor de dezvoltare economică, restructurare și creștere a localităților”, a concluzionat Doru SIMOVICI, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Bacău.

La ora 13:00 s-a desfășurat întâlnirea cu reprezentanții comunității de afaceri din Bacău. Au fost prezente peste 30 de firme care și-au manifestat dorința de a dezvolta afaceri cu parteneri din India. Oferta prezentată de firmele băcăuane a vizat, în principal: industria alimentară, industria lemnului, industria prelucrătoare, construcțiile, turismul și serviciile.

Excelenta Sa, Ambasadorul Indiei a făcut o scurtă prezentare a strategiei de dezvoltare a relațiilor comerciale între India și UE, în general, și între India și Romania, în special.

În urma celor prezentate, prin grija Consilierului economic al Ambasadei Indiei și a Camera de Comerț și Industrie Bacău, urmează să se facă legătura, punctual cu firmele indiene doritoare de a intra în relații comerciale cu firme din județul Bacău.

Într-o secțiune paralelă, de la ora 13:00, Excelența Sa doamna Jyotimayee MOHAPATRA, soția Ambasadorului Indiei în România, a avut o întâlnire cu rezidenții din India care lucrează la firmele din județul Bacău. Menționăm că în județul Bacău sunt peste 70 de cetățeni indieni rezidenți.

După-amiază, delegația Ambasadei Indiei a efectuat o vizită la SC. DEDEMAN S.R.L. Bacău.

Camera de Comerț și Industrie Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău