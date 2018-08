O etapă s-a încheiat, alta stă să înceapă. După cantonamentul de la Piatra Neamț, vine vremea meciurilor de pregătire. Primele amicale pentru handbaliștii de la CSM Bacău sunt programate la finalul acestei săptămâni, cu prilejul Memorialului „Mihai Mironiuc”, de la Suceava. „Toate aceste amicale sunt importante prin prisma consolidării relațiilor de joc. Rezultatele vor trece în plan secund; nu vrem să punem presiune”, a declarat noul antrenor al CSMeilor”, Eden Hairi.

-Domnule Hairi, cum considerați stagiul de pregătire montană?

– Am avut condiții excelente de pregătire, așă că mă pot declara satisfăcut. Singurul aspect negativ a fost vremea, la Piatra plouând chiar mai mult decât la Bacău, ceea ce ne-a obligat să recurgem la anumite improvizații. Astfel, pentru a evita accidentările, am renunțat la alergarea pe teren variat, preferând stadionul și, implicit, o suprafață stabilă. Oricum, ne-am atins obiectivele.

-Urmează meciurile de verificare…

-…Un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de joc și trasarea sarcinilor. Din nefericire, la primele meciuri vor absenta stranierii, care trebuie să-și rezolve problemele legate de viză, însă sperăm să-i avem la turneul de la Bacău, de la mijlocul lunii august. Așa cum am stabilit cu prietenul și colegul meu Gabi Armanu, nu vom pune presiune pe echipă și nu vom urmări rezultatele în această perioadă. Dacă vor apărea și rezultate, va fi cu atât mai bine, dar prioritare sunt omogenizarea lotului și sudarea relațiilor de joc.

-Mulțumit de lot?

-Punând pe un taler al balanței bugetul, iar pe celălalt achizițiile, da, sunt mulțumit. Am acoperit bine posturile și am convingerea că acest lot ne permite realizarea primului obiectiv: rămânerea în Liga Zimbrilor. Am așteptări mari din partea echipei, iar pe viitor vrem să ridicăm ștacheta. Pentru aceasta, trebuie să schimbăm puțin mentalitatea. Avem aproape cea mai tânără echipă din Liga Zimbrilor, diferența dintre primele două eșaloane este enormă, sunt multe lucruri de pus la punct fiind vorba de o nou-promovată, dar cred că în timp putem să ne propunem mai mult. Publicul băcăuan este un bun cunoscător al fenomenului, fiind obișnuit cu handbalul de calitate și cu o echipă cu rezultate. Sperăm să reînviem această obișnuință, chiar dacă începutul va fi mai dificil. Programul din primele 4-5 etape nu este unul foarte ușor pentru noi, existând -ipotetic vorbind- și riscul unor înfrângeri pe linie.

-Apropo de început: debutul de campionat al CSM-ului se află sub semnul întrebării în condițiile în care Vasluiul, adversara noastră din prima etapă, s-a retras, iar Federația nu a reușit până acum să găsească un înlocuitor.

-Eu sper ca Federația să rezolve această problemă- o soluție fiind CNOT Brașov- astfel încât campionatul să alinieze la start 14 echipe. Totodată, mi-aș dori foarte mult să începem campionatul cu o victorie. Indiferent de numărul echipelor pe care le vom întâlni, pot să vă asigur că echipa CSM Bacău va arăta determinare și ambiție.

Programul Memorialului “Mihai Mironiuc”

Astăzi: CSU Suceava – CSM Bacău (ora 17.00) și

AHC Potaissa Turda – CSM Făgăraș (ora 19.00).

Vineri: CSM Făgăraș – CSM Bacău (ora 17.00)

CSU Suceava -Potaissa Turda (ora 19.00)

Sâmbătă: Potaissa Turda – CSM Bacău (ora 10.00) și

CSU Suceava – CSM Făgăraș (ora 12.00)

Duminică vine și Sadovyi

La finalul acestei săptămâni este așteptat la Bacău, pentru semnarea contractului cu CSM și ucraineanul Viacheslav Sadovyi. În vârstă de 28 de ani, Sadovyi a evoluat sezonul trecut la HC Odorhei, echipă care s-a desființat. Refăcut după o accidentare la genunchi, handbalistul ucrainean va aduce un plus de valoare și de experiență grupării băcăuane. Ca și ceilalți trei stranieri ai „CSMeilor” (Kurtes, Bahdan și Maksomiv), Sadovyi va absenta de la echipă în perioada următoare pentru a-și rezolva problema cu viza de ședere în România.