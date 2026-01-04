Potrivit măsurilor bugetare adoptate în vara anului 2025 de Guvern, alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate nici în 2026. Aceasta va fi a doua anul consecutiv în care creșterea drepturilor copiilor este suspendată, după ce, la finalul anului 2024, ordonanța „trenuleț” a blocat majorarea programată pentru 2025.

Concret, Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, intrată în vigoare la 1 august 2025, stabilește că pe parcursul anului 2026, alocațiile pentru copii se vor menține la nivelul aflat în plată în luna decembrie 2025.

Anterior, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunțase, în 2024, o majorare de 10,4% a alocațiilor, începând cu 1 ianuarie 2025. Creșterea nu a mai fost aplicată, întrucât OUG 156/2024 a menținut cuantumul alocațiilor la nivelul lunii noiembrie 2024. Ultima majorare efectivă a avut loc în ianuarie 2024, când alocațiile au crescut cu 13,8%.

Legea nr. 141/2025 prevede și menținerea indicatorului social de referință la nivelul utilizat în decembrie 2025, ceea ce influențează calculul altor beneficii sociale, precum indemnizația pentru creșterea copilului, șomajul sau pensiile.

Nivelul actual al alocațiilor pentru 2026

Pe baza valorilor aflate în plată la sfârșitul lui 2025, alocațiile pentru copii vor fi:

719 lei/lună pentru copiii până la 2 ani (sau 3 ani în cazul copilului cu handicap);

292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani și pentru tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale;

719 lei/lună pentru copiii cu handicap între 3 și 18 ani.

Conform Legii 61/1993, alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor, inclusiv celor ai cetățenilor străini sau apatrizilor care locuiesc împreună cu părinții în România. Dreptul la alocație se stabilește cu luna următoare nașterii copilului și se acordă până la 18 ani. Pentru tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale și pentru cei cu handicap, alocația poate fi acordată până la 26 de ani.

Tinerii care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație, cu excepția celor care repetă din motive medicale, dovedite cu certificat medical.

Alocația de plasament

Pentru copiii aflați în plasăment familial, în serviciile rezidențiale private acreditate sau sub tutela statului, se acordă o alocație lunară de plasament calculată prin multiplicarea indicatorului social de referință cu 1,808. Din martie 2024, valoarea acestei alocații este de 1.194 lei.

Procedura de acordare și plata alocațiilor

Stabilirea dreptului la alocație se face pe baza cererii și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Plata drepturilor bănești se realizează către:

unul dintre părinți, pe baza acordului comun sau deciziei autorității tutelare;

copilul, după împlinirea vârstei de 14 ani, cu acordul reprezentantului legal;

titularul major, după împlinirea vârstei de 18 ani, pe bază de cerere;

tutore, curator, persoana aflată în plasament familial sau asistent maternal;

părintele minor care are copii în întreținere, dacă are capacitate deplină de exercițiu;

reprezentantul legal al părintelui minor, dacă acesta nu are capacitate deplină de exercițiu.

Plata alocației încetează în caz de deces al copilului sau al tânărului, în cazul abandonului studiilor liceale sau profesionale sau atunci când copilul cetățenilor străini sau apatrizilor nu mai locuiește în România.

Persoanele beneficiare sunt obligate să comunice orice modificare a componenței familiei sau a domiciliului/reședinței în termen de 15 zile, pentru a evita sancțiuni cuprinse între 500 și 2.000 de lei.