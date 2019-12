Pentru profesorii de la Școala Gimnazială ”Miron Costin” ultima săptămână de activitate a fost deosebit de încărcată. Unitatea de învățământ a fost vizitată de o delegație formată din șase profesori de la Schule am Hofgarten, din Germania, în cadrul proiectului Erasmus KA 101, ”Teaching children with special needs”.

”Programul pregătit pentru oaspeții străini a fost deosebit de atractiv și apreciat. Pe lângă vizita făcută la Școala de Educație Incluzivă nr.1 din Bacău, colegii germani au avut posibilitatea să vadă cum se lucrează cu elevii cu CES la două ONG-uri renumite în Bacău: Centrul ”Daniel” și Betania.

Impresionantă a fost și vizita în comuna Măgirești, unde primarul Ionică Câdă a adus special pentru străini o ceată formată din 20 de urși, obicei specific românesc, necunoscut de către profesorii germani”, a precizat prof. dr. Liliana Adochiței, directorul adjunct al școlii ”Miron Costin”.

Tot în cadrul proiectului Erasmus, a avut loc o conferință internațională, ”Good practices in the pedagogy of children with special needs”, scopul fiind schimbul de experiență între sistemele de învățământ dintre cele două colțuri ale Europei. La această activitate au participat reprezentanți ai Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, parteneri în proiect, dar și reprezentanți ai Instituției Prefectului.