Alimentele de bază se ieftinesc, de la 1 august

De la procesatori până la comercianți, produsele de panificație, carnea, ouăle, lactatele, legumele și fructele vor fi mai ieftine cu 1 leu până la 3 lei. Măsura trebuie aplicată de toți cei din lanțul de producţie, distribuţie şi vânzare, indiferent de forma de organizare. În caz contrar, aceștia riscă amenzi care pot ajunge la 2 milioane de lei.

De săptămâna viitoare, se vor ieftini alimentele de bază. Măsura, prevăzută într-un act normativ aprobat recent de guvernanți, este cu caracter temporar, urmând a fi aplicată, pentru început, timp de trei luni, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade, în funcție de rezultatele obținute. Ieftinirile la raft intervin ca urmare a greutăților întâmpinate de români în privința asigurării traiului de zi cu zi, în ultimul an, prețurile la toate produsele crescând enorm de mult și nejustificat, în special din cauza speculei. Prin urmare, potrivit normativului, de la 1 august, se va limita adaosul comercial, pe întreg lanțul de producţie, import, comerț intracomunitar, distribuţie şi vânzare cu amănuntul, indiferent de forma de organizare. Cei care procesează sau comercializează sunt obligați ca, timp de 3 luni, să își limiteze adaosurile comerciale la 20 la sută, iar distribuitorii, la 5 la sută. Astfel, cota de adaos comercial practicată de procesator poate fi de maxium 20%, față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte. Ordonanța de Urgență mai prevede că, pe întreg lanțul de distribuție, cota de adaos comercial practicată în mod cumulat, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, poate fi de maximum 5%, față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile operaționale. În plus, la vânzarea cu amănuntul și cash&carry, cota de adaos comercial practicată de comerciant poate fi de maximum 20%, față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului. În cota de adaos comercial vor fi incluse și remizele și risturnele (reducerile comerciale acordate pentru fidelizarea clienților).

Care sunt alimentele ce se vor ieftini

În total, sunt 14 alimente de bază supuse acestor măsuri, respectiv pâinea albă simplă cu gramaj cuprins între 300 și 500 de grame, fără specialități, laptele de vacă proaspăt de 1 litru, cu un conținut de grăsime de 1,5%, brânza telemea din lapte de vacă, vândută vrac, iaurtul simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, și gramaj de maximum 200 grame, făina albă de grâu „000” de 1 kg., mălaiul la pungă de 1 kg, ouăle de găină, calibrul M, la cofraj de 10 buc, uleiul de floarea – soarelui la 1 litru, carnea proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe de pui întregi, cu os, și aripi de pui, varianta standard (), carnea proaspătă de porc (carne porc lucru, pulpă de porc, cu os și fără os, spată de porc), legumele proaspete în vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei kapia), fructele proaspete în vrac (mere roșii și mere golden, prune, pepene roșu, struguri de masă), cartofii proaspeți albi în vrac și zahărul alb tos la 1 kilogram. De reținut că prețul alimentelor nu va stabilit de stat. Prin urmare, ieftinirile pot fi diferite, de la un magazin la altul, fiind determinate de producător, coatul transportului sau costul de producție etc.După aplicarea măsurii, ar trebui ca prețul acestor alimente să se reducă cu 1 leu până la 3 lei. Astfel, carnea de porc ar trebui să coste între 17 și 23 de lei pe kilogram, uleiul, în jur de 7 lei, laptele cu 1,5 la sută grăsime, circa 4 lei. În plus, cofragul cu 10 ouă, ar trebui să fie vândut cu circa 10 lei, ardeii Bianca, sub 8 lei etc.

Amenzi uriașe pentru comercianții care nu ieftinesc alimentele

Potrivit normativului, publicat la sfârșitul lunii trecute, toate contractele comerciale aflate în desfășurare trebuie modificate până la 1 august. Astfel, toate cele 14 alimente prevăzute în textul de lege trebuie să se ieftinească, la raft. Cei care nu se vor conforma riscă sancțiuni cu amenda – de la 100.000 de lei la 2 milioane de lei. De altfel, toți cei implicați în acest lanț trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere din care să reiasă cota de adaos aplicată. ANAF și Consiliul Concurenței sunt instituțiile desemnate să supravegheze aplicarea legii.