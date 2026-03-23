Alexandra Ioana Bontaș (CSȘ Bacău), campioană a României la triplusalt, colega sa de club, Sophia Maria Falcă, vice-campioană națională la aceeași probă

De ani buni, Bacăul generează mare performanță atât pe plan național, cât și internațional la atletism. Iar în ultimul deceniu, triplusaltul s-a dovedit, cel puțin la nivel de juniori, una din probele la care băcăuanii au excelat, dând șanse puține spre deloc adversarilor. Altfel spus, o marcă înregistrată.

De la Georgiana Aniței, campioană mondială de junioare 2 în Columbia în 2015 și până la Daria Vrînceanu, campioană europeană U20 en titre, fără a uita reușitele, inclusiv cele de anul acesta (unele la categorii superioare de vârstă, altele cu recorduri personale) semnate de Amelia Negulescu și David Sârbu.

Iar din urmă vin puternic Alexandra Ioana Bontaș și Sophia Maria Falcă. Cele două atlete în vârstă de 15 ani legitimate la CSȘ Bacău au dominat autoritar proba de triplusalt feminin la Campionatele Naționale de Sală Under 16 derulate în weekend, în Sala de Atletism „Doina Melinte” din Bacău. Alexandra Bontaș, sportivă antrenată de Mariana Sârbu s-a laureat campioană a României, cu o săritură ce a măsurat 10,96 m.

Colega sa de club, Sophia Falcă, atletă pregătită în „laboratorul performanței” condus de Cristi Nemțeanu i s-a alăturat pe podium, adjudecându-și titlul de vice-campioană națională, cu un rezultat de 10,66m. Un aur și un argint care completează seria titlurilor băcăuane. Reprezentând un nou semn bun pentru viitor. Pentru alți și alți ani buni.