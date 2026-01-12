Ajutorul pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi scăzut automat din facturile la energie electrică, din aprilie

Statul pregătește o schimbare importantă în modul de acordare a sprijinului pentru plata energiei electrice destinat consumatorilor vulnerabili. După finalul lunii martie, ajutorul lunar de 50 de lei ar putea fi aplicat direct pe factura de electricitate, fără ca beneficiarii să mai fie nevoiți să se înscrie pe platforme online sau să se deplaseze la oficiile poștale pentru obținerea și utilizarea sprijinului.

Anunțul a fost făcut de ministrul energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că, împreună cu operatorii de distribuție și furnizare a energiei electrice, se lucrează la un mecanism simplificat, orientat spre reducerea birocrației și creșterea accesibilității ajutorului pentru persoanele cu venituri mici.

„Actualul mecanism este activ până la 31 martie. Ne dorim ca, pentru oamenii cu venituri reduse, de exemplu sub 2.000 de lei, suma de 50 de lei să fie scăzută automat din factură. Astfel, nu îi mai punem pe drumuri, nu mai trebuie să se înscrie pe platforme sau să ridice carduri de la poștă”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, noua formulă ar putea intra în vigoare chiar din luna aprilie, imediat după expirarea schemei actuale. Aplicarea automată a sprijinului ar urma să vizeze aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, ceea ce înseamnă circa 3,5 milioane de persoane aflate în situații de vulnerabilitate energetică.

Oficialul a subliniat că obiectivul principal este protejarea celor mai expuși consumatori într-un context economic încă dificil, marcat de presiuni asupra veniturilor și de costuri ridicate la utilități. Scăderea directă a sumei din factură ar elimina întârzierile și riscul ca unele persoane eligibile să nu beneficieze de ajutor din cauza procedurilor complicate.

În ceea ce privește durata măsurii, sprijinul de 50 de lei pentru plata energiei electrice va fi acordat până la finalul anului 2026. Inițial, mecanismul era programat să se încheie în martie 2026, însă Guvernul a decis, la finalul anului trecut, prelungirea acestuia până la sfârșitul anului, tocmai pentru a asigura un nivel constant de protecție socială.

Dacă va fi implementată, noua modalitate de acordare a ajutorului ar putea reprezenta una dintre cele mai simple și eficiente intervenții ale statului în domeniul sprijinului energetic, reducând birocrația și oferind un ajutor direct, vizibil și ușor de înțeles pentru milioane de români.