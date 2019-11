Grupul industrial Agricola, din Bacău, și-a prezentat joi, 14 noiembrie, noua sa imagine în piața de profil. Grupul are, din această lună un nou brand, „Împreună, la masă”, iar toate categoriile de produse Agricola au acum un concept de brand comun, unitar, definit în jurul esenței brandului: mâncare gătită, autenticitate și savoare. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean (CJ), Sorin Brașoveanu, și reprezentanți ai unor rețele comerciale și de alimentație publică importante.

Tot joi, Asociația „Agricola-Neam de gospodari”, înființată în acest an, a marcat finalizarea primului proiect de CSR „Gustul Viitorului”, prin care își asumă grija față de comunitate. „Gustul Viitorului” este proiectul prin care se investește în educație pentru a crește noi generații de profesioniști în arta culinară. În derulare este al doilea proiect al Asociației, „Gustul care face bine”. Proiectul își propune remedierea unei probleme reale la nivel regional: alimentația copiilor din Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență din Bacău.

Ziariștii au vizitat, joi la prânz, ferma Agricola din Pădurea Brad, unde cresc Puiul Fericit și Cocoșelul de Pădure – produse de brand renumite ale Grupului Agricola, dar și companiile Salbac, unde este obținut Salamul de Sibiu, și Europrod, unde se fac produsele ready-meals și semipreparate.

În aceeași zi, Chef Cezar și ucenicii săi de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău au făcut o demonstrație culinară la Green Park din Bacău.

„Împreună, la masă”

De la începutul lunii noiembrie, noua imagine a Brandului AGRICOLA este vizibilă în rafturi pentru circa 600 de sku-uri (stock-keeping unit: identificator care facilitează gestionarea produselor și a stocului) din toate categoriile. AGRICOLA a aplică încă din 2018 proiectul de repoziționare și redesenare a brandului, ca urmare a unei ample cercetări în colaborare cu BrandTailors. Noul slogan al product-brandului AGRICOLA este «Împreună, la masă», iar toate categoriile de produse AGRICOLA au acum un concept de brand comun, unitar, definit în jurul esenței brandului: mâncare gătită, autenticitate și savoare. AGRICOLA este în piață „suporterul mâncării gătite în stilul tău” și promite să readucă familiile de români în jurul meselor bogate și sănătoase.

„De peste 60 de ani AGRICOLA face parte din familiile românilor și le este alături la masă. În prezent, oferim o varietate bogată de mâncăruri gătite sau pentru gătit: carne de pasăre, mezeluri crud-uscate și fiert-afumate, semipreparate, ready-meals, ouă proaspete și lactate. Pe de altă parte, cele mai bune lucruri se întâmplă când suntem împreună – din toate năzuințele românilor, cea în care suntem alături de familie și prieteni este cea mai des întâlnită. Într-o lume plină de tehnologie care, din păcate, mai mult ne ține departe unul de celălalt, AGRICOLA crede în puterea oamenilor de a se strânge împreună și de a crea familii, grupuri și comunități” a declarat Grigore Horoi, președintele grupului.

Noua imagine AGRICOLA va fi dezvăluită consumatorilor, clienților și partenerilor printr-o campanie de ATL (Above the line – campanie în presă) care va începe în anul 2020. Dezvoltată pe baza unui concept creativ al Agenției WOPA sub sloganul „Cine mănâncă împreună rămâne împreună”, aceasta va fi susținută printr-o comunicare in-store și de PR (aplicată în toate punctele de vânzare).

„În cultura românilor, a găti pentru ceilalți înseamnă mai mult decât mâncare – este o formă de manifestare a afecțiunii, a generozității și a ospitalității noastre proverbiale. Iar când se adună familia în jurul mesei îmbelșugate este un moment de liniște, de bucurie și un prilej de comunicare.”

Daniel Bitere, director de marketing al Grupului Agricola

Două proiecte marca „Agricola – Neam de gospodari”

Anul 2019 a însemnat și înființarea Asociației nonprofit „AGRICOLA – Neam de gospodari”. Pornind de la valorile brandului, aceasta a lansat un program de responsabilitate socială prin care își asumă grija față de comunitatea din care face parte, prin două proiecte care și-au propus să aducă soluții inovatoare în educație și sănătate.

„Gustul Viitorului“ este proiectul prin care AGRICOLA investește cu responsabilitate în educație, pentru a crește generațiile viitoare de profesioniști în arta culinară.

Gastronomia este un domeniu complex și solicitant care presupune muncă, sacrificiu și perfecționare continuă. În lipsă de contexte în care tinerii să poată descoperi frumusețea și prestanța domeniului, acesta este în pericol de a-și periclita imaginea.

Copiii talentați și dispuși să își asume acest domeniu sunt demotivați și descurajați din cauza lipsurilor din sistemul de învățământ. Fără laboratoare dotate și pregătire adaptată la nevoile contemporane, aceștia nu au o șansă reală de a-și construi un viitor. Prin urmare, Asociația Agricola, alături de Chef Cezar Munteanu și-a asumat asigurarea unui mediu propice prin care 20 de tineri din clasele de bucătari ai Liceului Economic Ion Ghica din Bacău să poată evolua la nivelul următor pentru o șansă la titlul de maestru-bucătar.

„Gustul care face bine” este cel de-al doilea proiect în derulare, care își propune remedierea unei probleme reale la nivel regional: alimentația copiilor din Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență din Bacău.

Când un copil se îmbolnăvește, întreaga familie este afectată iar în contextul unei boli, alimentația este foarte importantă în procesul său de recuperare. Acestea este motivul pentru care Asociația AGRICOLA se implică prin dotarea cantinei Secției de Pediatrie cu utilaje moderne de gătit, prin schimbarea modului de prezentare și de servire a mâncării și prin redefinirea preparatelor servite alături de Chef Cezar Munteanu.

Responsabilitatea socială este mai mult decât un act de caritate sau o simplă donație. Presupune asumarea implicării în găsirea de soluții strategice prin care comunitatea, în ansamblul ei, să se poată dezvolta coerent pe termen lung.

Despre noul brand al Grupului Agricola și despre proiectele Asociației Agricola am stat de vorbă cu președintele Consiliului Județean (CJ), Sorin Brașoveanu, prezent la eveniment. „Joi seara am avut prilejul să înțeleg foarte bine semnificația brandului «Împreună, la masă», pentru că am fost alături de oamenii de la Agricola și am admirat dedicația lor pentru calitatea produselor pe care le fabrică, dar și responsabilitatea lor ca membri ai comunității noastre. Am văzut, joi, prima promoție de elevi care au absolvit un curs de gastronomie cu renumitul maestru bucătar Chef Cezar și am trăit, împreună cu ei și cu oamenii de la Agricola, emoțiile acestui eveniment.”

În primele 9 luni, Afacerile Agricola au crescut cu 8%

În primele 9 luni ale anului 2019 Grupul de firme AGRICOLA menține dinamica anului trecut, înregistrând o creștere a cifrei de afaceri de 8% față de perioada similară a anului 2018, ajungând la 575,600 milioane lei.

1 of 30