Agent de poliție din Oncești, intervenție salvatoare pe un drum comunal

Agentul de poliție Stan Silvia, din cadrul Postului de Poliție Oncești, a demonstrat că dincolo de uniformă se află un profesionist pregătit să acționeze atunci când fiecare secundă contează.

Aflată în misiune pe drumurile comunale, polițista a observat o persoană căzută pe marginea drumului, care prezenta o hemoragie abundentă la nivelul capului. Fără a ezita, aceasta a oprit autospeciala și a intervenit imediat, acordând primul ajutor și luând măsuri pentru limitarea sângerării.

În paralel, a fost solicitat sprijin medical prin apel la 112, iar până la sosirea echipajului de ambulanță, agentul de poliție a rămas alături de victimă, monitorizând constant starea acesteia.

Datorită intervenției rapide și a profesionalismului de care a dat dovadă, persoana rănită a fost preluată în siguranță de cadrele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Astfel de intervenții reamintesc că misiunea polițistului nu înseamnă doar aplicarea legii, ci și responsabilitate, implicare și umanitate față de cei aflați în nevoie.