Aflate în pregătirea returului, cele două divizionare C băcăuane, Aerostar și CSM s-au aflat față în față cu ocazia unui meci de verificare disputat la Roman. Rezultatul, 7-1 pentru Aerostar, a confirmat atât pozițiile diametral opuse ocupate în clasament de cele două grupări, cât și mutările de trupe din această iarnă. Astfel, în timp ce lidera Seriei I s-a întărit cu jucători, precum Miron (Hușana Huși), Negrușa (Unirea Slobozia), Moisi (Ozana Târgu-Neamț), Chelaru (Poli Iași), Gavrilă (Cetate Râșnov) și Manole (Viitorul Constanța B), CSM Bacău mizează ca noutăți, cel puțin deocamdată, pe trio-ul de la Ozana (Apostol, Hodorogea și Iacoboaie) și pe doi tineri de la Ceahlăul: Ghenici și Olteanu. La partida directă de la Roman, care i-a avut ca marcatori pe Chelaru (de două ori), Vraciu (de două ori), D. Botezatu, Zaharia și Bobaru, respectiv Apostol, Aerostar a mizat pe următoarea garnitura de start: Cebotari- Vișinar, Moisi, C. Ardei- Bobîrnac, H. Ilie, Chelaru, A. Gavrilă- Gorovei, Vraciu, Manole. În partea a doua, „aviatorii” au trmis în teren formula: Negrușa- Tofan, Mihalăchioae, Tilibașa- Pavel (Uja), Chirilă, Copoț-Barb, Bobaru- D. Botezatu, Zaharia, Dogaru (I. Botezatu). „Per total, sunt mulțumit, chiar dacă ne aflăm în plin proces de acumulări fizice. Am schimbat și sistemul, am verificat și unii juniori, astfel încât să vedem ce putem aduce nou pentru retur, obiectivul nostru fiind știut: promovarea în liga secundă. Important este că avem calitate și că putem crește”, a fost concluzia antrenorului de la Aerostar, Daniel Munteanu, care a fixat următorul amical pe 1 februarie, tot la Roman, cu o altă colegă de serie, Hușana Huși. De cealaltă parte, „CSMeii” s-au prezentat la testul cu concitadina Aerostar fără o parte din jucătorii de bază (Belecciu, Nicodim, Mocanu, Preda), toți absenți din motive de ordin școlar. Antrenorul Giani Florian a folosit următorul „11” de start: Câmpeanu (Savu)- Iacoboaie, V. Mocanu, Ghenici, David- R. Istrate, Strat- Hodorogea, Apostol, Antal- Olteanu. Au mai jucat: Zarzu, Juncu, Hilițeanu, Scorțanu, Prențiu. „Ne aflăm într-o perioadă de căutări în care dorim să găsim cele mai bune soluții de lot astfel încât să putem evita retrogradarea”, a spus Giani Florian. Următorul joc-test al CSM Bacău va avea loc joi, la Piatra Neamț, cu Ceahlăul.