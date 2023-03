Aerostar se bate pentru semifinale

Astăzi, de la ora 14.00, pe stadionul CS Aerostar, echipa de juniori mari a „aviatorilor” antrenată de Andrei Întuneric va întâlni pe FC City Iași, într-un joc contând pentru sferturile de finală ale Cupei. Confruntarea fiind în unică manșă, cine câștigî, intră în careul de ași al competiției

La patru zile după ce echipa de seniori a Aerostarului a acces în play-off-ul Ligii a III-a, o altă formație a „aviatorilor” se află în fața unei provocări importante. Este vorba de gruparea Under 19 antrenată de Andrei Întuneric, care va întâlni astăzi, de la ora 14.00, pe stadionul „Aerostar”, formația similară a celor de la FC City Iași, în sferturile de finală ale Cupei Național U19. Miza? Fiind vorba de o confruntare într-o singură manșă, calificarea în semifinalele competiției. „Este un obiectiv important și vom face totul pentru a-l atinge. Am avut un parcurs frumos până acum, însă și mai frumos ar fi să-l continuăm”, a declarat antrenorul Andrei Întuneric, care se confruntă însă cu o serie de probleme de efectiv: Coroamă și Băisan sunt indisponibili, în timp ce Juncu e incert. „Într-adevăr, nu avem lotul complet, iar o parte dintre jucătorii noștri vor face și obiectul echipei mari, care are meci vineri, în debutul play-off-ului, contra liderei CSM Râmnicu-Sărat. Un alt dezavantaj este faptul că întâlnim un adversar mai mare de vârstă ca noi. Dar avem și o serie de avantaje, deloc minore, care pot înclina balanța în favoarea noastră. Începând cu faptul că jucăm pe teren propriu. Cu siguranță că în tribune vor veni destule persoane apropiate jucătorilor noștri, care le vor acestora un plus de motivație. Și dacă tot am vorbit de teren, trebuie spus că FC City Iași obișnuiește să joace partidele de acasă pe sintetic; iată un alt factor ce poate fi în favoarea noastră”, a subliniat Întuneric, care este convins că jocul de astăzi va fi unul de „totul sau nimic” pentru elevii săi: „Să joci o semifinală de cupă națională și să ai apoi posibilitatea de a ajunge în finală constituie o frumoasă carte de vizită pentru jucătorii noștri la acest nivel de vârstă. Prin urmare, sunt convins că băieții vor face totul pentru a fructifica această șansă”. Parcursul „aviatorilor” în actuala ediție a Cupei Național U19 a început în etapele eliminatorii, acolo unde au eliminat grupările concitadine FC Bacău (cu 5-4, după penalty-uri) și CSM Bacău (cu scorul de 3-1) și a continuat în „șaisprezecimi” și „optimi” cu două victorii la scor. Mai întâi la finalul lui noiembrie Aerostar a zdrobit acasă, cu 7-1 pe CSM Focșani, pentru ca în optimile de finală disputate pe 12 martie să treacă cu 6-1, în deplasare, de CSM Galați. Și dacă tot am amintit de meciul cu Galațiul, încheiat la scor de tenis grație golurilor marcate de Coroamă (2), Paveluc (2), Gheghici și Juncu, să notăm și formula de echipă utilizată atunci de Andrei Întuneric: Tancău- Tilibașa, Atodiresei, Bucur, Bacalu- Paveluc, Pal, Juncu, D. Căpușă- Coroamă, Gheghici. Celelalte partide programate astăzi în sferturile de finală ale Cupei Național U19: Chindia Târgoviște- FC Brașov, Kinder Constanța- CS Mioveni și CSM Reșița- SCM Zalău.