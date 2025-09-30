Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău – punct strategic pentru pelerinajul evreilor hasidici către Uman, Ucraina

Între 15 și 28 septembrie 2025, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a gestionat cu succes 4.700 de pelerini hasidici, care au călătorit din Tel Aviv, Israel, către Uman, Ucraina, pentru celebrarea Anului Nou evreiesc – Rosh Hashanah.

În această perioadă, aeroportul a procesat zboruri operate de patru companii aeriene – HiSky, El Al, Enter Air și Israir – asigurând un flux organizat și sigur de pasageri. Printre momentele remarcabile s-a numărat operarea de către HiSky a aeronavei Airbus A330-200, cea mai mare aeronavă wide-body pentru pasageri, înmatriculată în prezent in România, care este operată de HiSky pe cursele regulate dintre Bucuresti si New York. Aceasta a oferit pasagerilor o experiență de călătorie confortabilă și sigură, consolidând statutul Aeroportului Bacău ca punct aerian de referință.

Directorul general al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău a declarat:

„Gestionarea acestui număr mare de pelerini a fost o provocare, dar și o oportunitate de a demonstra profesionalismul și capacitatea noastră operațională. Siguranța și confortul pasagerilor au fost prioritare, iar colaborarea strânsă cu autoritățile locale și instituțiile de stat a permis desfășurarea fără incidente a tuturor zborurilor. Acest succes nu reprezintă doar o realizare a Aeroportului, ci o dovadă a coordonării eficiente între instituții și a importanței Bacăului pe harta transportului aerian internațional.”

Gestionarea unui volum atât de mare de pasageri într-un interval scurt a fost un test important pentru infrastructura aeroportuară, logistică și echipele implicate, precum și pentru toate instituțiile statului român participante. Colaborarea cu autoritățile locale, Consiliul Județean Bacău și instituțiile de securitate – Serviciul Român de Informații, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău, I.S.U., Poliția Locală, Gruparea de Jandarmi Mobilă, Poliția de Frontieră și Poliția Transporturi – a fost esențială pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță pe tot parcursul evenimentului. De asemenea, autoritățile israeliene, printr-o coordonare permanentă cu echipele române, și Consulul Roni Shabtai, au oferit un sprijin esențial în buna desfășurare a pelerinajului.

Pelerinajul către Uman, desfășurat de peste două secole în memoria rabinului Nachman, adună anual evrei din întreaga lume. Participanții au avut oportunitatea de a celebra Rosh Hashanah într-o atmosferă de reflecție și comuniune, consolidând legăturile culturale și spirituale între comunitățile evreiești globale.

Prin implicarea sa, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău și-a reconfirmat poziția de nod aerian internațional de încredere, contribuind la vizibilitatea județului Bacău și demonstrând că poate gestiona evenimente de amploare cu profesionalism și eficiență. Acest succes subliniază importanța colaborării internaționale și angajamentul Aeroportului față de sprijinirea tradițiilor culturale și religioase.

